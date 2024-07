Le gouvernement fédéral soutient la rénovation cruciale des infrastructures de Science World, à Vancouver





VANCOUVER, BC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le dôme géodésique de Science World, l'un des bâtiments les plus emblématiques de la Colombie-Britannique, bénéficiera d'une amélioration essentielle de ses infrastructures, grâce à un investissement de 19 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Harjit Sajjan et Tracy Redies, présidente-directrice générale de Science World, ce financement permettra d'isoler le dôme et d'y effectuer les réparations nécessaires à la réouverture de la salle de cinéma. Il permettra aussi de prioriser la réparation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que du système électrique, du tablier et des piliers, et d'améliorer l'enveloppe du bâtiment. De plus, de nouvelles caractéristiques d'accessibilité contribueront à faire en sorte que Science World reste un espace où les gens de toutes capacités peuvent se rassembler, apprendre et découvrir.

Le Science World est un organisme à but non lucratif qui incite des apprenants de toute la province à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, à l'art et au design ainsi qu'aux mathématiques (STEAM), grâce à des expositions interactives et des programmes de sensibilisation. Science World dispose d'un cinéma OMNIMAX situé à l'intérieur de son dôme géodésique et qui offre une expérience cinématographique remarquable à 360 degrés et présente des films éducatifs et visuellement immersifs.

À l'origine construit comme site temporaire symbolique de l'Expo 86, Science World a depuis longtemps besoin de rénover ses infrastructures pour prolonger sa durée de vie. Grâce à ces rénovations, l'installation sera en mesure de répondre à la demande croissante d'enseignement STEAM.

Citations

« Investir dans le centre Science World, c'est investir dans une collectivité durable, qui favorise les possibilités d'apprentissage, d'exploration, de découverte et d'imagination. Ces améliorations essentielles permettront non seulement de faire en sorte que le dôme emblématique continue d'illuminer l'horizon de Vancouver, mais aussi de renforcer la résilience au changement climatique de Science World, afin qu'il reste sécuritaire et accessible pour tous les apprenants pendant de nombreuses années. »

L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes très reconnaissants du soutien continu que nous apporte le gouvernement fédéral et de cet investissement important qui garantit que les générations à venir profiteront elles aussi de Science World. Ces améliorations essentielles des infrastructures sont non seulement vitales pour notre propre avenir, mais aussi pour les futures générations d'étudiants, de familles et d'enseignants qui accèdent chaque jour à notre programme STEAM. »

Tracy Redies, présidente-directrice générale, Science World

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 19 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le 23 avril 2023, le gouvernement provincial a annoncé 20 millions de dollars de financement pour des priorités et des réparations liées aux infrastructures de Science World, dont 9,3 millions de dollars pour ce projet.

Ces améliorations devraient permettre de réduire annuellement la consommation d'énergie de l'installation d'environ 42 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 66,5 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions de dollars a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir jusqu'en 2029 un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dont les populations autochtones dans les centres urbains.

