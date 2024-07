Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Mme Hélène Drainville est nommée, à compter du 4 juillet 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse. Mme Drainville est sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Commission consultative de l'enseignement privé

Mme Dominique Alarie est nommée membre de la Commission consultative de l'enseignement privé.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Dominique Biron est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Mmes Christine Boily, Elizabeth Fragoso Rojas et Caroline Michaud sont nommées membres du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

3 juillet 2024

