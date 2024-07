Carbon Trade eXchange (CTX) lance la vente aux enchères ITMO de crédits carbone : les investisseurs peuvent désormais entrer sur le marché du carbone le plus important au monde





La vente aux enchères ITMO tant attendue est prête pour l'inscription des acheteurs via la première et principale plateforme mondiale de crédits carbone volontaires, Carbon Trade Exchange (CTX). Les courtiers du marché du carbone, les investisseurs et les nouveaux acteurs comme les family offices ou les fonds peuvent participer.

L'enchère débutera mardi 16 juillet et se terminera mardi 23 juillet 2024, sur https://ctxglobal.com/auctions/. Le prix de départ de l'enchère est 10 USD par crédit, avec une offre de départ minimale de seulement 250 000 USD.

Avec 1,5 million de crédits émis à la vente, déjà entiercés sur le compte Gold Standard Registry de CTX, déclenche un financement climatique indispensable, dont la population du Malawi a grandement besoin. Selon de nombreux experts, les cours ITMO devraient dépasser les 100 USD d'ici 2030.

Le projet Dual Certified (Gold Standard et MDP de la CCNUCC) bénéficie d'une lettre d'autorisation du gouvernement du Malawi au titre de l'article 6 - le Malawi soutient cette vente aux enchères. « Nous voulons que le marché du carbone dynamise l'économie du pays, crée des emplois et apporte de réels avantages dans nos villes et villages, et nous nous réjouissons donc à la perspective d'une vente aux enchères réussie et espérons qu'elle sera la première d'une longue série », a déclaré le vice-président et le ministre des Ressources naturelles et du Changement climatique du Malawi, l'honorable Michael Usi.

Plus de 550 000 ménages bénéficient de ce projet Gold Standard de haute qualité qui distribue le fourneau « Chitetezo Mbaula » conçu, développé et produit au Malawi, et répondant à sept objectifs de développement durable (ODD). Ce fourneau réduit de 46 % les particules domestiques et le monoxyde de carbone de 44 %, et diminue la consommation de bois combustible de 40 %, luttant ainsi contre la déforestation. En réduisant les émissions de 2 tCO 2 e par an et par famille, ce projet peut être financé par les crédits carbone.

Les crédits d'enchère finaux peuvent être immédiatement transférés sur n'importe quel compte GS Registry ou détenus sous séquestre par CTX en vue d'une revente ou d'une annulation ultérieure ? Volontaire ou Nations ou CORSIA.

« Depuis le lancement du concept d'enchères lors de la COP28, trouver des ITMO de haute qualité a été un peu comme chercher de l'or », déclare Wayne Sharpe, CEO, CTX. « Nous avons trouvé le plus grand filon aurifère que nous pouvions espérer en notre partenaire de longue date, Gold Standard, et un client CTX solidement établi. Mettre des fonds dans la production de ces fourneaux au Malawi fait parfaitement écho à la mission de CTX. »

Margaret Kim, CEO, Gold Standard, déclare : « Des projets comme celui-ci, financés par l'achat de crédits carbone, changent la donne pour la planète, la santé et les moyens de subsistance des populations. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 juillet 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :