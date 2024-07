Cybersécurité et transformation numérique - Le gouvernement du Québec se dote d'une nouvelle stratégie





QUÉBEC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a adopté la Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024-2028 présentée par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire. Celle-ci définit les pistes d'action prioritaires pour accélérer la transformation numérique de l'État afin que l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec puisse bénéficier de services publics modernes, sécuritaires, intuitifs, accessibles en tout temps et faciles d'utilisation.

Par la mise en oeuvre de cette Stratégie, le gouvernement s'engage résolument dans la construction d'un avenir numérique, durable et cybersécuritaire, le tout au bénéfice des citoyennes et des citoyens du Québec.

La Stratégie s'articule en trois axes d'importance qui guideront l'action de l'administration publique à :

Accroître la cybersécurité de l'administration publique. Accélérer la transformation numérique de l'administration publique. Développer des infrastructures technologiques pérennes et sécuritaires.

De surcroît, elle priorise l'atteinte de 10 objectifs qui permettront d'améliorer l'expérience et la confiance des citoyennes et citoyens à l'égard des services numériques offerts par plus de 300 organismes publics, en plus de favoriser la collaboration avec l'écosystème numérique québécois.

Dès la première année de mise en oeuvre de la Stratégie, les nouvelles cibles gouvernementales établies par celle-ci seront intégrées au Baromètre numériQc. Les résultats relatifs à l'atteinte des objectifs fixés par la Stratégie y seront publiés annuellement.

Citation :

« L'omniprésence du numérique de même que la multiplication des plateformes technologiques de grande qualité font en sorte que les citoyennes et les citoyens s'attendent désormais aux plus hauts standards en matière de services numériques de la part de l'administration publique. La Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024-2028 vise à répondre à ces attentes et aux nouveaux enjeux auxquels fait face l'administration publique en matière de cybersécurité. C'est pourquoi l'ensemble des organismes publics y sont assujettis et doivent établir des plans de transformation numérique en fonction des orientations de celle-ci. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

La Stratégie 2024-2028 s'applique à l'ensemble des organismes publics assujettis à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, ce qui inclut les établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

ce qui inclut les établissements des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Depuis 2021, les organismes publics ont l'obligation d'établir un plan de transformation numérique et de le mettre à jour annuellement. Suivant l'adoption de la Stratégie 2024?2028, ces plans de transformation numérique devront être actualisés en fonction des orientations gouvernementales qui y sont énoncées.

La Stratégie 2024-2028 permettra à l'administration publique de poursuivre son virage numérique entrepris dans le cadre de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023.

Dans un esprit de mise en oeuvre concertée au sein de l'administration publique, un suivi régulier de l'avancement et de l'opérationnalisation de la Stratégie 2024-2028 sera effectué par le Comité de gouvernance en ressources informationnelles.

