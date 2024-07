La Ville de Saint-Eustache donne le coup d'envoi aux travaux d'aménagement du parc Nature





SAINT-EUSTACHE, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Les élu?es eustachois?es ont procédé aujourd'hui à la pelletée de terre donnant le coup d'envoi aux travaux d'aménagement attendus du parc Nature de Saint-Eustache. Ce projet a été rendu possible grâce à un appui financier de près de 3,3 M$ provenant à parts égales de la Communauté métropolitaine de Montréal et du gouvernement du Québec dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, ainsi qu'une subvention de 500?000 $ d'Hydro-Québec provenant de la compensation versée pour l'implantation du Poste des Patriotes.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ayant donné son feu vert au projet, la Ville de Saint-Eustache entamera prochainement les travaux d'aménagement du chemin d'accès et du stationnement non asphalté d'une centaine de places. Pour sa part, la construction du chalet d'accueil débutera cet automne et sera érigée en harmonie avec le paysage naturel environnant selon des critères environnementaux stricts. Le choix du concept architectural fait actuellement l'objet d'un appel de propositions. Le projet sera effectué selon la méthode « conception-construction », qui repose sur une approche interdisciplinaire rassemblant des experts de la planification, de la conception et de la construction dès les premiers stades du projet. Entre autres avantages, notons que selon cette méthode, l'entrepreneur à la barre du projet est tenu de respecter le budget octroyé au projet. L'ensemble de ces nouvelles infrastructures devrait être complété à l'été 2025.

Rappelons qu'à ce jour, la Ville de Saint-Eustache a fait l'acquisition de plus de huit millions de pieds carrés afin de préserver des milieux naturels abritant un riche écosystème et d'y construire des infrastructures d'accueil pour permettre la réalisation d'activités récréatives respectueuses de l'environnement. La Ville a reçu un soutien financier s'élevant à 1,6 M$ en vertu de la Trame verte et bleue, de même qu'une somme de 494?431 $ d'Hydro-Québec, dans le cadre de ce projet d'acquisition.

« Je suis fier de l'appui de notre gouvernement et de mon ministère à cette magnifique initiative, mais je le suis davantage à titre de député de Deux-Montagnes. En effet, la Ville de Saint-Eustache a élaboré un projet porteur et inspirant pour le monde municipal. Je salue en outre la préservation et la mise en valeur de ces milieux naturels, des actions qui s'inscrivent dans la protection de la biodiversité. C'est un précieux cadeau que les partenaires offrent à la nature et aux citoyennes et citoyens! », a déclaré M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes.

« Ce projet d'aménagement témoigne de l'importance du programme de la Trame verte et bleue pour la mise en valeur de nos milieux naturels. En soutenant des initiatives comme celle-ci, la CMM concrétise son engagement de contribuer au façonnement de milieux de vie inclusifs et durables, afin d'offrir un cadre de vie agréable partout sur son territoire, et ce, pour les générations actuelles et futures », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Nous sommes heureux et fiers que nos partenaires nous appuient aussi solidement dans nos efforts de préservation et de mise en valeur du plus grand espace vert du territoire. Nous entendons poursuivre la protection du parc Nature par l'acquisition de plusieurs autres lots environnants, et compléter son aménagement pour que puissent s'y tenir des activités récréatives respectueuses de l'environnement, le tout, au bénéfice de la population et sans ajouter au fardeau fiscal des Eustachois et Eustachois », a ajouté le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

« Nous sommes fiers de soutenir la Ville de Saint-Eustache, qui s'est investie dans la création de ce précieux héritage au bénéfice des résidents et résidentes. Notre participation financière de plus de 994?000 $, versée dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-Québec, témoigne de notre réelle volonté d'améliorer le cadre de vie des collectivités qui ont accueilli sur leur territoire des installations de transport d'électricité comme le nouveau poste des Patriotes à 315-25 kV et sa ligne d'alimentation », souligne Vincent Desormeaux, chef Relations avec le milieu à Hydro-Québec.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez le www.cmm.qc.ca.

