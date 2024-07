Plus de 70?000 possibilités d'emploi pour les jeunes Canadiens dans le cadre du programme Emplois d'été Canada





TORONTO, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada met en place des mesures pour donner une chance équitable à toutes les générations en offrant aux jeunes Canadiennes et Canadiens la possibilité d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour décrocher des emplois bien rémunérés. Le programme Emplois d'été Canada (EÉC) soutient cette stratégie en aidant les jeunes à acquérir des compétences et de l'expérience de travail tout en gagnant de l'argent pendant l'été.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et Procureur général du Canada, ont souligné l'incidence du programme EÉC, qui vise à créer plus de 70?000 possibilités d'emploi pour les jeunes d'un bout à l'autre du Canada. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement permanent du gouvernement du Canada à soutenir les jeunes Canadiens, à améliorer le coût de la vie pour la rendre plus abordable et à permettre aux jeunes d'acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour se bâtir un avenir meilleur.

Le programme EÉC accorde la priorité aux projets qui soutiennent les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi. Il s'agit notamment des jeunes en situation de handicap, des jeunes Autochtones ainsi que des jeunes des communautés noires et racisées. En offrant à tous les jeunes des chances équitables de perfectionner leurs compétences, Emplois d'été Canada peut les aider à réussir sur le marché de l'emploi.

Le budget de cette année comprend un investissement proposé de 200,5 millions de dollars pour la période 2025-2026 afin de poursuivre le programme Emplois d'été Canada, ce qui démontre une fois de plus notre engagement à créer des possibilités pour les jeunes Canadiens. Ces possibilités d'emploi permettent aux jeunes d'acquérir une précieuse expérience de travail, d'acquérir des compétences essentielles et de gagner de l'argent pendant l'été dans divers secteurs, y compris ceux qui connaissent une grave pénurie de main-d'oeuvre, comme la construction résidentielle.

Le succès du Canada repose sur celui de ses jeunes générations. La génération Z est un groupe très diversifié, allant des personnes qui commencent à peine à réfléchir à leur future carrière, à celles qui viennent tout juste de débuter leur premier emploi à temps plein. Une vie entière de possibilités s'offre à ces personnes, et nous leur donnons les moyens de viser haut.

Il sera essentiel de soutenir la génération Z en s'assurant que ses membres auront accès à de bonnes possibilités de lancer leur carrière afin d'assurer le potentiel de croissance économique du Canada dans les années à venir. Alors que les baby-boomers poursuivent leur transition vers la retraite, notre jeune main-d'oeuvre doit avoir la possibilité de perfectionner ses compétences et d'acquérir une expérience professionnelle enrichissante. Les membres de la génération Z doivent être confiants et savoir qu'ils trouveront un bon emploi qui les aidera à aller de l'avant.

Grâce à des initiatives telles qu'Emplois d'été Canada, le gouvernement du Canada s'engage à épauler les jeunes à chaque étape de leur parcours vers un avenir brillant et prospère. Notre objectif demeure de rendre la vie plus abordable et d'offrir aux jeunes Canadiennes et Canadiens les possibilités dont ils ont besoin pour s'épanouir. Ensemble, nous bâtissons une génération plus juste et un Canada plus fort.

Citations

«?Le programme Emplois d'été Canada est plus qu'un simple programme d'emploi, c'est un investissement dans le potentiel des jeunes Canadiennes et Canadiens et dans la vitalité économique de nos communautés. Ce programme donne à des milliers d'employeurs la possibilité de répondre à leurs besoins en personnel pendant l'été, et il permet aux jeunes d'acquérir une précieuse expérience de travail qui les préparera à réussir toute leur vie sur le marché de l'emploi. Les employeurs et les jeunes de partout au Canada en sortent gagnants. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Emplois d'été Canada aide à mettre les employeurs de Toronto et de partout au pays en contact avec la main-d'oeuvre de l'avenir. J'encourage les jeunes à consulter le site guichetemplois.gc.ca/jeunesse dès aujourd'hui pour trouver une foule d'excellentes possibilités d'emploi d'été dans des domaines qui les intéressent. »

- L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et Procureur général du Canada

Faits en bref? ?

Afin d'aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à réaliser leurs rêves, le gouvernement investit pour créer plus de possibilités d'emploi pour les jeunes et faire en sorte que le travail soutenu porte ses fruits pour la prochaine génération. Dans le budget de 2024, le gouvernement propose un financement de 200,5 millions de dollars en 2025-2026 pour permettre à Emplois d'été Canada d'offrir des emplois d'été bien rémunérés, y compris dans les secteurs où il y a une grave pénurie de main-d'oeuvre, comme la construction résidentielle.

Les emplois financés par EÉC sont à temps plein (de 30 à 40 heures par semaine) et d'une durée de 6 à 16 semaines (la durée moyenne est de 8 semaines).

Depuis 2020, EÉC a créé plus de 380?000 possibilités d'emploi pour les jeunes. L'année dernière, le programme a dépassé son objectif de 70?000 postes, alors que plus de 74?200 emplois ont été créés.

Dans un sondage mené auprès des participants au programme de 2023, 92 % des jeunes répondants ont déclaré avoir acquis une plus grande confiance dans les nombreuses compétences nécessaires pour occuper un emploi futur par rapport à celle qu'ils avaient au début de leur placement dans le cadre d'EÉC. De plus, 89 % d'entre eux ont déclaré avoir adopté une attitude plus positive à l'égard de leurs perspectives d'emploi.

Les jeunes sont également invités à explorer les possibilités offertes par d'autres ministères fédéraux dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse : Chaque année, Parcs Canada embauche un grand nombre de jeunes pour travailler à des endroits magnifiques et acquérir une expérience concrète dans une grande variété de postes, notamment dans les domaines de l'expérience de séjour, de la présentation du patrimoine, de la conservation, de la biologie, des finances et de l'administration, des ressources humaines et bien d'autres. Les candidats peuvent postuler à un maximum de 10 lieux de travail à la fois en utilisant le répertoire des emplois d'été . Consultez le site Emplois pour étudiants et jeunes à Parcs Canada pour en apprendre davantage.



Document d'information : Emplois d'été Canada 2024

