G2 décerne à Sectigo le statut de leader dans la gestion du cycle de vie des certificats pour le cinquième trimestre consécutif





Sectigo®, le fournisseur le plus innovant du secteur de la gestion complète du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme leader dans les catégories des certificats SSL/TLS (secure socket layer/transport layer security) et des logiciels de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) dans le rapport de G2 Summer 2024 Grid.

G2 est le marché de logiciels le plus important et le plus fiable. Être un leader signifie que les solutions Sectigo sont bien notées par les utilisateurs de G2 et qu'elles ont d'importantes notes de satisfaction et de présence sur le marché.

Outre le fait d'être reconnu comme un leader incontestable en matière de CLM et de SSL/TLS, Sectigo s'est vu décerner les prix suivants :

Meilleur sens relationnel

Meilleure ergonomie

Administration la plus simple

Mise en oeuvre la plus facile

« Notre plateforme CLM, la meilleure de sa catégorie, automatise la gestion des certificats au sein de l'entreprise, en offrant une visibilité complète sur tous les certificats, qu'ils soient émis par Sectigo ou par d'autres organismes certificateurs », déclare Dena Bauckman, vice-présidente sénior des produits. « Le choix du bon CLM pour votre entreprise est devenu une décision commerciale essentielle, et la reconnaissance continue de Sectigo comme principal organisme en matière de CLM vous met entre de bonnes mains pour gérer non seulement votre confiance numérique et la gestion des risques aujourd'hui, mais aussi pour rester protégé à l'avenir ».

Pour savoir comment Sectigo Certificate Manager peut vous aider à atteindre de meilleurs résultats commerciaux, consultez le site à l'adresse suivante : www.sectigo.com/enterprise-solutions/certificate-manager.

À propos de Sectigo

Sectigo est le fournisseur le plus innovant du secteur en matière de gestion complète du cycle de vie des certificats (CLM), avec des solutions automatisées et des certificats numériques qui sécurisent chaque identification humaine et de la machine pour les plus grandes marques du monde. Sa plateforme CLM automatisée, cloud-native et universelle émet et gère des certificats numériques fournis par tous les organismes certificateurs (OC) de confiance afin de simplifier et d'améliorer les protocoles de sécurité dans l'ensemble de l'entreprise. Sectigo est l'un des plus anciens et des plus importants organisme certificateur avec plus de 700 000 clients et deux décennies de confiance numérique inégalée. Pour plus d'informations, consultez le site www.sectigo.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

3 juillet 2024 à 14:20

