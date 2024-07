Dongfeng Motor intensifie son expansion sur le marché de l'Asie centrale grâce à la Belt and Road Initiative et à la stratégie « Go-Global »





En 2013, le président Xi Jinping a proposé une initiative importante visant à construire conjointement la Silk Road Economic Belt au Kazakhstan. En tant que promoteur et contributeur à la Belt and Road Initiative, Dongfeng Motor a continuellement renforcé la coopération et les échanges avec l'Asie centrale et s'est engagé avec succès sur une voie visant à « maintenir la beauté de chaque civilisation et la diversité des civilisations à travers le monde ». De janvier à mai de cette année, les ventes de véhicules exportés par Dongfeng vers l'Asie centrale et d'autres pays ont augmenté de 71 % en glissement annuel,

Le Kazakhstan joue un rôle de coopération clé dans la construction de haute qualité de la Belt and Road Initiative. Le 1er juillet 2024, la cérémonie d'ouverture du concessionnaire de Dongfeng Motor au Kazakhstan et la cérémonie de livraison aux principaux clients se sont déroulées avec succès à Almaty. Les produits phares, tels que le tracteur DONGFENG GX, le tracteur KL et le camion-benne KC ont été les principaux produits présentés aux clients du marché local. Dans le domaine des véhicules commerciaux, Dongfeng prévoit de se concentrer sur les tracteurs et d'atteindre une part de marché de 20 % au Kazakhstan au cours des trois prochaines années. Dans le domaine des voitures particulières, Dongfeng et VOYAH s'appuient également sur l'environnement de marché en Asie centrale, ce qui leur permet d'acquérir une connaissance approfondie de la demande des consommateurs et de formuler des stratégies de marketing. On estime que d'ici 2026, VOYAH aura achevé son implantation stratégique sur le marché d'Asie centrale et fournira aux consommateurs encore plus de produits et de services de qualité.

Lors de la 8e édition de la China-Eurasia Expo qui vient de s'achever, Dongfeng Motor a apporté des preuves de sa puissance globale avec dix modèles représentatifs de véhicules commerciaux et de voitures particulières. L'évènement a également été l'occasion pour l'entreprise de développer activement sa coopération commerciale internationale, puisque lors du salon, Dongfeng Motor a pu signer un contrat de commande par lots avec des concessionnaires du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et d'autres pays.

Dans le domaine des transports, avec l'ouverture de la ligne ferroviaire Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan, l'avantage en termes d'emplacement de l'Asie centrale et son rôle de plaque tournante vont être pleinement exploités et mis à profit. Dongfeng Motor va s'emparer de cette nouvelle ère et des nouvelles opportunités, s'efforcer d'étendre la configuration du marché des véhicules à carburant traditionnel et à énergie nouvelle, et poursuivre l'élargissement et la portée de la coopération verte avec les partenaires étrangers dans le cadre de la « Green Silk Road », apportant une nouvelle dynamique à la « Ceinture et à la Route » entre la Chine et l'Asie centrale.

3 juillet 2024 à 14:20

