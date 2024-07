L'APCIQ en appelle au professionnalisme de ses membres





L'ÎLE-DES-SOEURS, Québec, 03 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dénonce fermement et sans équivoque tout acte illégal qui a ou aurait pu avoir été commis par certains courtiers immobiliers, tel que le rapportent, aujourd'hui et au cours des derniers mois, différentes tribunes médiatiques. Les courtiers immobiliers doivent en tout temps s'acquitter de leurs fonctions de manière éthique, dans l'intérêt des clients acheteurs et vendeurs, et en tout respect de la Loi sur le courtage immobilier.



« C'est une situation que nous prenons très au sérieux. Nous prenons acte des gestes rapportés par les médias et nous sommes déterminés à trouver des solutions pérennes qui veilleront à ce que nos activités professionnelles soient pratiquées de manière exemplaire. Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur un plan visant à s'assurer du professionnalisme de chacun de nos membres, en toute complémentarité avec le rôle d'encadrement de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec », déclare le président du conseil d'administration de l'APCIQ, Serge Brousseau.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 500 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'APCIQ et est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. L'Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information. L'APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Renseignements :

Morin Relations Publiques

[email protected]



3 juillet 2024 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :