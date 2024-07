René Bonvanie nommé au conseil de surveillance de Nomios Group





Nomios Group (« Nomios »), l'un des principaux fournisseurs européens de solutions et de services de réseaux sécurisés en matière de cybersécurité, a renforcé son conseil de surveillance avec la nomination de René Bonvanie, expert aguerri dans le secteur international des technologies B2B et de la cybersécurité.

René Bonvanie agira à titre de conseiller stratégique et marketing auprès de Nomios, de son CEO et fondateur Sébastien Kher, et de son actionnaire Keensight Capital.

Sa nomination prend effet le 25 juin 2024.

Sébastien Kher, fondateur et CEO de Nomios, déclare : « Je suis ravi de cette nomination et que René rejoigne le conseil de surveillance. Il apporte une expérience significative dans le secteur de la technologie, en particulier dans la cybersécurité. J'ai fait la connaissance de René lorsqu'il travaillait à Palo Alto Networks et j'ai hâte de collaborer encore plus étroitement à l'écriture de ce nouveau chapitre. »

René Bonvanie, nouveau membre indépendant du conseil de surveillance de Nomios, déclare : « J'ai travaillé avec Sébastien Kher et son équipe depuis l'arrivée de Palo Alto Networks en Europe, et j'ai toujours été impressionné par le professionnalisme et l'expertise dans le domaine de la cybersécurité. Actuellement, les exigences en matière de cybersécurité pour les entreprises sont plus élevées que jamais. Ma nomination au conseil de surveillance est un grand honneur et je me réjouis à la perspective de mettre à profit mon expertise à ce nouveau poste. »

Au cours des quatre dernières décennies, René Bonvanie a mis ses compétences en affaires et en marketing ainsi que son expérience en gestion humaine et stratégique au service de divers acteurs du secteur des technologies B2B, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la veille stratégique, du développement, du stockage et des logiciels.

Après l'incorporation de sa propre société de logiciels en 1983, René Bonvanie a travaillé avec certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment Oracle, Business Objects, SAP, Salesforce.com et Veritas. Il a également joué un rôle clé dans la forte croissance de Palo Alto Networks entre 2009 et 2020, notamment en soutenant l'introduction en bourse de la société en 2012 et en l'aidant à devenir le chef de file qu'elle est aujourd'hui.

Il siège en outre aux conseils d'administration de sociétés comme Acronis, Bitwarden, Collibra, Cyera, Guardsquare, Ordr, Seemplicity et Zafran.

À propos de Nomios :

Nomios est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions et de services de cybersécurité et de réseaux sécurisés, avec une vaste clientèle couvrant un large éventail de secteurs. Nomios est devenu un leader avec plus de 20 bureaux dans huit pays européens et a continuellement étoffé son offre de services professionnels et gérés, de support et de SOC.

3 juillet 2024 à 13:15

