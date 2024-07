Le gouvernement du Canada investit plus de 33 millions $ pour la construction et la rénovation de trois centres communautaires à Montréal





MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Les résidents des quartiers Parc-Extension et Saint-Michel à Montréal auront accès à trois nouveaux centres communautaires modernes, accessibles et respectueux de l'environnement grâce à un investissement de plus de 33,7 millions $ du gouvernement fédéral.

Annoncés par le premier ministre Justin Trudeau et la députée Patricia Lattanzio, ces projets profiteront à la collectivité en palliant au manque d'espaces communautaires abordables dans les quartiers visés, ce qui aidera à favoriser l'inclusion sociale.

Plus précisément, deux nouveaux centres communautaires seront construits selon la norme de carboneutralité et offriront aux résidents de Parc-Extension et de Saint-Michel des lieux de rencontre de qualité qui permettront de renforcer le sentiment d'appartenance d'un grand nombre d'immigrants et de minorités visibles dans ces quartiers.

Le centre communautaire de Parc-Extension est un grand projet transversal qui répond à une nécessité et à un besoin de la collectivité. Ce centre multigénérationnel carboneutre sera un lieu de rencontre, d'échange, d'apprentissage et de loisirs, intégrant des ressources communautaires pour renforcer le tissu social du quartier. Le bâtiment comprendra divers espaces polyvalents tels que des salles de réunion, des espaces communs, une salle de sport, une cuisine communautaire, des bureaux pour les organismes locaux et un jardin communautaire sur le toit.

Le centre communautaire de Parc-Extension aidera à promouvoir l'inclusion, l'accessibilité et la durabilité environnementale, tout en améliorant la qualité de vie des résidents du quartier.

La Maison communautaire de Saint-Michel sera pour sa part construite sur trois étages et accueillera de nombreux organismes communautaires du quartier pour répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de tous les âges. Carboneutre, ce bâtiment comprendra, entre autres, une cuisine industrielle, ainsi qu'une salle multifonctionnelle accessible autant aux organismes qui y résident qu'à la population qui souhaite y tenir des activités.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra aussi à l'organisme communautaire Afrique au féminin d'avoir un nouveau chez soi, situé au 805 rue Durocher, à Montréal. Les travaux de rénovation prévoient notamment la construction d'un troisième étage, l'agrandissement du côté nord du bâtiment, l'aménagement d'un toit vert, l'installation de nouvelles fenêtres, l'amélioration de l'isolation ainsi que la mise en oeuvre de systèmes mécaniques et électriques modernes qui permettront d'assurer le confort des occupants. Les zones pavées seront aussi transformées en espaces verts.

Ce nouvel emplacement permettra à l'organisme de desservir la population du nord de Parc-Extension, qui est résidentielle, à faible revenu et qui manque de ressources communautaires.

Le programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les bâtiments communautaires sont au coeur des villes et des municipalités canadiennes. Les fonds annoncés aujourd'hui seront consacrés à la construction et à la rénovation de trois centres communautaires modernes et écoénergétiques où les résidents des quartiers Parc-Extension et Saint-Michel pourront se réunir pour échanger, se divertir et vivre des expériences enrichissantes. La construction de nouveaux bâtiments respectueux de l'environnement aidera les Canadiens à créer des collectivités plus saines, tout en contribuant à bâtir un avenir plus vert et plus durable pour les générations à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures communautaires sont des éléments clés des collectivités à travers le pays. La construction d'un nouveau centre communautaire respectueux de l'environnement à Saint-Michel est une excellente nouvelle pour les résidents et aidera à rendre le quartier plus dynamique et mieux connecté. Notre gouvernement continuera de bâtir un avenir plus vert et plus inclusif pour les générations futures. »

Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard--Saint-Michel

« La réalisation du centre communautaire de Parc-Extension n'est pas seulement un investissement financier, c'est un symbole puissant de soutien et de développement pour notre quartier. Ce projet est fruit d'une concertation et détermination sans faille avec les acteurs locaux. Il reflète notre engagement à créer un espace inclusif et accessible pour tous les résidents. Cette initiative renforce les liens sociaux et promeut l'inclusion, en valorisant la diversité, véritable richesse de notre communauté. Cette victoire est celle de toute la communauté de Parc-Extension. Ensemble, nous avons prouvé que l'unité permet de faire de grandes choses. »

Salwa Ben Belgacem, directrice générale de la Table de Quartier de Parc-Extension

« La construction de la Maison communautaire de Saint-Michel marque une étape cruciale vers un avenir durable et inclusif pour notre quartier. Ce bâtiment vert et innovant deviendra un véritable milieu de vie où les citoyens et citoyennes de tous âges et de toutes origines pourront accéder à des ressources essentielles et tisser des liens solides pour les générations à venir. Ensemble, nous créons un espace qui reflète les valeurs de diversité, de solidarité et d'environnement au coeur de Saint-Michel. »

Isabelle Tremblay, présidente du conseil d'administration de Saint-Michel, Quartier de l'innovation sociale

« Afrique au féminin exprime sa profonde gratitude envers le programme fédéral de Bâtiments communautaires verts et inclusifs et leur soutien financier inconditionnel envers notre mission. Il va sans dire que les situations d'exclusion et de pauvreté à Montréal et ailleurs continuent d'être exacerbées par les défis rencontrés, et ce, bien qu'Afrique au féminin joue un rôle crucial en démontrant son importance et son enracinement auprès des citoyennes et citoyens de Parc-Extension pour agir solidairement dans l'amélioration et la prestation de ses services.»

Rose Ndjel, directrice générale d'Afrique au féminin

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 33 769 336 $ dans ces projets dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) : Centre de loisirs et communautaire de Parc-Extension : 18 311 978 $ Centre communautaire de Saint-Michel : 11 695 104 $ Rénovation du nouveau local de l'organisme Afrique au féminin : 3 762 254 $

L'organisme Afrique au féminin contribue pour sa part 1 586 000 $. Pour le moment, les organismes La Table de quartier de Parc-Extension et Saint-Michel , Quartier de l'innovation sociale contribuent respectivement 16 622 157 $ et 10 400 000 $.

, Quartier de l'innovation sociale contribuent respectivement 16 622 10 400 000 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-qc-fra.html

3 juillet 2024 à 13:00

