Déclaration conjointe concernant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

VICTORIA, BC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités du Canada, Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie?Britannique, et Trish Mandewo, présidente de l'Union des municipalités de la C.-B. (UMCB), ont publié une déclaration conjointe :

« Ensemble, nous avons finalisé une nouvelle entente relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) dans le cadre de laquelle nous continuerons à fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux administrations locales de la Colombie?Britannique. Le renouvellement de cette entente signifie que l'on continuera à construire, à entretenir et à développer des infrastructures essentielles qui soutiennent le logement.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour bâtir des collectivités où les Canadiens veulent vivre, travailler et élever leur famille. Le FDCC a permis d'investir dans l'aménagement de voies plus sûres au-dessus de routes très fréquentées, comme le pont piétonnier de la rue Bertram à Kelowna, dans des remplacements et des améliorations nécessaires à des routes locales à Elkford et à Saanich, ainsi que dans des projets qui permettent de garder nos collectivités sûres et propres, comme la nouvelle station de transfert des déchets organiques dans le district régional de Cowichan Valley et les ouvrages structurels d'atténuation des inondations le long de l'avenue Beach à Peachland.

Grâce à l'entente annoncée aujourd'hui, les administrations locales de la Colombie?Britannique recevront plus de 300 millions de dollars de financement dans le cadre du FDCC rien qu'en 2024-2025. Les administrations locales recevront plus de 1,6 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années, dont 825,3 millions de dollars seront versés à TransLink.

Dans le cadre de cette entente, le financement sera réparti en trois volets :

Fonds pour les priorités stratégiques : pour des projets régionaux bénéfiques qui cadrent avec les priorités établies et qui font l'objet d'une demande de financement.

Fonds régional de Metro Vancouver : pour des investissements dans les transports régionaux.

Fonds pour les travaux communautaires : financement versé aux administrations locales en fonction de la population et du taux de croissance.

L'amélioration des infrastructures municipales dont la population dépend est un élément important de la réponse à la crise du logement. La croissance des collectivités doit être soutenue par des logements abordables et par des infrastructures, notamment des réseaux de transport en commun, des centres de loisirs et des systèmes modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le cadre du FDCC, nous prendrons des mesures pour investir dans des projets qui soutiennent le développement de quartiers sains et dynamiques.

Nous adoptons une approche collaborative pour bâtir des collectivités plus inclusives et bien reliées en mettant en place les infrastructures publiques dont les Britanno-Colombiens ont besoin. »

