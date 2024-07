Carestream présente de nouvelles améliorations au système CARESTREAM DRX-Evolution Plus et au logiciel ImageView, qui renforcent l'expérience des technologues et le flux de travail des patients





Carestream Health a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouvelles améliorations à son logiciel ImageView et à son système DRX-Evolution Plus, marquant ainsi les derniers perfectionnement apportés à sa gamme de solutions d'imagerie innovantes de pointe.

La dernière version du logiciel ImageView 2.1 offre de nouvelles options de salle intelligente telles que l'imagerie virtuelle de grande longueur, la collimation virtuelle, le contrôle de la position du patient et l'image du patient, la superposition de positionnement et l'assistance à l'alignement, qui s'ajoutent aux fonctions de salle intelligente présentées précédemment.

Ces fonctionnalités permettent aux manipulateurs en électroradiologie de confirmer plus rapidement un positionnement précis afin d'obtenir une capture d'image plus cohérente et plus productive, ainsi qu'un diagnostic rapide pour accéder au traitement.

« Carestream s'efforce en permanence d'améliorer la productivité avec sa gamme DR (pour Direct Radiography) », déclare Steve Romocki, directeur mondial des produits pour les systèmes de salle de radiographie numérique (DR). « Ces dernières améliorations répondent à ce besoin, avec des fonctions de positionnement par caméra obtenant un positionnement plus rapide et plus précis, moins de reprises et des examens plus confortables pour les patients ».

Les dernières améliorations comprennent également des outils d'alignement du détecteur qui permettent d'évaluer rapidement la position du détecteur dans un environnement « non-bucky », garantissant ainsi un alignement fiable entre le tube et le détecteur. Cela permet non seulement que le manipulateur se sente plus en confiance, mais aussi de réduire le risque de coupure de la grille.

Outre ses nouvelles innovations logicielles, Carestream a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son système de radiographie numérique DRX-Evolution Plus. Il s'agit notamment des dernières fonctionnalités du logiciel ImageView 2.1. Elles comprennent notamment de nouveaux châssis de grille fiables pour le support mural, une assistance audio bidirectionnelle, une option d'image du patient et un emplacement de bord AEC sur l'écran de la console.

Ces nouvelles innovations viennent s'ajouter au vaste portefeuille de solutions d'imagerie améliorées de Carestream, telles que la visualisation de la ligne tubulaire, la visualisation du pneumothorax, la suppression osseuse brevetée à faible dose et à double énergie, la tomosynthèse numérique et la suppression intelligente des bruits ambiants basée sur l'IA.

À propos de Carestream Health

Carestream est un fournisseur mondial de systèmes d'imagerie médicale, de systèmes d'imagerie non destructive par rayons X utilisés pour des tests et de services contractuels de revêtement de précision pour une large gamme d'applications industrielles, médicales, électroniques et autres, le tout soutenu par un réseau mondial de services et d'assistance . Pour plus d'informations sur le vaste portefeuille de produits, de solutions et de services de l'entreprise, veuillez contacter votre représentant Carestream, ou appeler le 1-888-777-2072, ou bien consultez le site à l'adresse suivante www.carestream.com.

CARESTREAM est une marque déposée de Carestream Health.

