Le gouvernement du Canada lance un processus de sélection au poste de président ou présidente de la Banque de l'infrastructure du Canada





OTTAWA, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui qu'un processus de sélection est en cours pour pourvoir le poste de président ou présidente de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

Le gouvernement du Canada sollicite des candidatures de personnes qualifiées, diversifiées et talentueuses pour pourvoir ce poste au moyen d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Les personnes candidates intéressées peuvent poser leur candidature avant la date d'examen du 6 août. Le gouvernement est déterminé à assurer la mise en oeuvre de processus ouverts et transparents pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil afin de renforcer la confiance à l'égard de la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Le processus encourage la candidature de personnes ayant de l'expérience au niveau des cadres supérieurs dans une organisation du secteur privé ou public; de l'expérience au sein d'un conseil d'administration; de l'expérience au niveau des cadres supérieurs dans un domaine pertinent, tel que l'infrastructure, en particulier l'infrastructure d'habilitation pour appuyer la création de logements, les finances, le gouvernement, la politique publique ou la mobilisation du public et de l'expérience en matière de partenariats public-privé ou de financement de projets d'infrastructure complexes.

Favoriser une gouvernance solide de la BIC en veillant à ce que son conseil d'administration continue de posséder un éventail approprié de compétences et d'expériences est conforme aux conclusions de l'Examen législatif de la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada.

L'avis de possibilité de nomination est publié et les candidatures peuvent être présentées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Citations

« Trouver la bonne personne pour diriger la BIC est une priorité absolue, car la Banque continue d'investir dans des projets essentiels à la croissance de notre économie et de notre pays. La personne candidate retenue contribuera à appuyer le plan à long terme du gouvernement fédéral pour la construction d'infrastructures transformatrices, la création d'emplois, la stimulation de la croissance économique, l'appui à la construction de logements et la transition vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La BIC veille à ce que la population canadienne bénéficie d'infrastructures modernes et durables fournissant des conseils à tous les niveaux de gouvernement et en investissant de manière à attirer des capitaux privés et institutionnels dans des projets qui génèrent des revenus et qui sont dans l'intérêt du public.

veille à ce que la population canadienne bénéficie d'infrastructures modernes et durables fournissant des conseils à tous les niveaux de gouvernement et en investissant de manière à attirer des capitaux privés et institutionnels dans des projets qui génèrent des revenus et qui sont dans l'intérêt du public. En collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les investisseurs privés et les promoteurs de projets, la BIC attire des capitaux privés dans des projets d'infrastructure partout au Canada qui contribuent à la croissance économique durable et à long terme du pays, comblent les lacunes en matière d'infrastructure et soutiennent la création d'emplois bien rémunérés.

attire des capitaux privés dans des projets d'infrastructure partout au qui contribuent à la croissance économique durable et à long terme du pays, comblent les lacunes en matière d'infrastructure et soutiennent la création d'emplois bien rémunérés. En tant que société d'État, la BIC est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. En date de décembre 2023, la BIC a engagé 11,6 milliards de dollars de son budget d'immobilisations dans 56 projets et attiré 11,1 milliards de dollars en investissements privés et institutionnels pour appuyer des projets de transformation dans ses cinq secteurs prioritaires : les transports en commun, l'énergie propre, l'infrastructure verte, les services à large bande ainsi que le commerce et les transports.

Liens connexes

Nominations par le gouverneur en conseil

Infrastructure Canada

Banque de l'infrastructure du Canada

Plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web: Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

3 juillet 2024 à 12:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :