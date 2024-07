Près de 620 000 $ pour maintenir les services d'emplois destinés aux jeunes de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est





MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Les jeunes de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est pourront continuer d'avoir accès à une large offre de services des Carrefours jeunesse-emploi (CJE) grâce à une aide financière de 618 825 $ attribuée au Programme d'information sur le travail et la recherche d'emploi à Montréal (PITREM). La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, a confirmé aujourd'hui le maintien d'un point de services.

À la suite d'un travail de concertation avec des partenaires clés, et dans un souci de se porter à la défense des intérêts des jeunes de sa circonscription, la ministre Mme Chantal Rouleau a convenu avec le PITREM qu'il reprenne rapidement les activités au point de services du CJE de Pointe-aux-Trembles.

Ce financement est accordé dans le cadre du Programme de soutien financier des CJE pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2026. Il permet au PITREM de réactiver l'offre de services de proximité pour les jeunes de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est.

Le bureau, situé au 3455, rue Robert-Chevalier, à Montréal, sera accessible dès le 22 juillet. D'ici là, certains services sont offerts dans les locaux du PITREM, au 9200, rue Sherbrooke Est et au 5640, rue Hochelaga.

Citation

« L'accès aux services offerts par les CJE, notamment au regard de l'accompagnement, est important pour les jeunes. J'offre une enveloppe conséquente au PITREM pour qu'il puisse mener à bien sa mission dans notre circonscription. Grâce à nos efforts ces derniers mois, les jeunes de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est continueront d'avoir accès aux services des Carrefours jeunesse-emploi. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants

Des montants de 350 645 $, pour l'exercice financier de 2024- 2025, et de 268 180 $, pour celui de 2025-2026, sont octroyés, ce qui porte l'aide totale à 618 825 $.

de 268 180 $, pour celui de 2025-2026, sont octroyés, ce qui porte l'aide totale à 618 825 $. Ce financement s'ajoute à celui de 1 209 453 $ annoncé en avril 2024 pour le territoire de Mercier pour la période de 2024-2025 à 2026-2027.

pour la période de 2024-2025 à 2026-2027. En mars, la convention de l'organisme qui offrait jusque-là ces services n'avait pas été renouvelée pour des raisons de gouvernance.

