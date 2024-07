«?Faire autrement?» : l'Agence de mobilité durable publie son rapport annuel 2023





MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - L'Agence de mobilité durable présente le bilan de ses réalisations 2023 dans le cadre de son rapport annuel. Pour cette quatrième année d'opération, l'Agence a contribué à façonner la mobilité en menant plusieurs projets qui feront réellement une différence sur l'utilisation de la bordure de rue à Montréal.

Le thème «?Faire autrement?» représente bien les actions diverses de l'Agence réalisées en 2023 et en accord avec sa mission, soit le partage de l'espace public en considérant les besoins de toutes et de tous dans la gestion de la bordure et des stationnements hors rue.

L'Agence présente l'évolution de plusieurs chantiers de son plan stratégique organisationnel (PSO), notamment :

La mise sur pied d'un centre d'appels et le développement de l'expérience client afin de centraliser les signalements qui concernent la gestion de la bordure de rue ;

L'élaboration du concept de pôles de mobilité et l'aménagement d'un premier pôle pour encourager le virage vers la mobilité durable ;

La décentralisation de nos équipes avec l'ouverture d'un premier centre opérationnel dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville afin d'obtenir un gain en efficacité en permettant aux agent-e-s d'être plus près de leur territoire ;

Le portail de données de mobilité qui centralisera les données pour répondre aux besoins d'information, de planification et de recherche des citoyens, de l'Agence et de ses partenaires ;

L'ajout de 15 terrains de stationnement sous gestion dans l'arrondissement de Verdun ;

; L'intégration d'une expertise en mobilité au sein de l'Agence afin de mobiliser les forces nécessaires pour résoudre des enjeux en lien avec l'utilisation de la bordure tel que l'enjeu posé par les livraisons urbaines;

Un premier projet pilote de mutualisation des espaces de stationnement afin d'augmenter l'offre de stationnement en mutualisant les terrains disponibles.

Le rapport annuel est maintenant disponible sur le site Web de l'Agence.

