Hayden AI remporte le concours Barcelona Innova Lab Mobility et s'apprête à déployer sa technologie pilote à Barcelone





Hayden AI, un chef de file de l'intelligence artificielle et de l'analyse géospatiale, a remporté 100 000 euros dans le cadre du concours Barcelona Innova Lab Mobility pour déployer la technologie de perception mobile de Hayden AI dans les bus de transport public à Barcelone pour un projet pilote de six mois. Ce programme compétitif est organisé par le conseil municipal de Barcelone, l'Institut de technologie de Barcelone pour l'habitat, Fira de Barcelona et Tomorrow.Mobility.

Ce prix marque le plus grand déploiement international de Hayden AI. La plateforme de perception mobile de Hayden AI détecte les infractions en matière de stationnement et de déplacement dans les arrêts et les couloirs de bus qui ralentissent et entravent les transports publics, et est utilisée par les principales autorités de transports en Amérique du Nord pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la durabilité et l'accessibilité de leurs réseaux de bus.

« Gagner ce concours pour amener notre plateforme de perception mobile à Barcelone, une ville reconnue dans le monde entier pour être à la pointe de la mobilité urbaine et de la durabilité, est un événement formidable pour nous », déclare Chris Carson, CEO et fondateur, Hayden AI. « Les autorités de transports s'associent à Hayden AI parce que sa technologie les aide à fournir un service de bus plus sûr, plus fiable et plus accessible, et encourage donc davantage de personnes à utiliser les transports publics. Nous sommes honorés de travailler avec Barcelone pour tester notre technologie dans cette ville incroyable. »

Hayden AI est le leader du marché américain de l'application automatisée mobile des voies de bus et du respect des arrêts de bus, avec des centaines de systèmes de caméras et optimisés par IA installés sur les bus de transport en commun dans tout le pays. Cette technologie a fait ses preuves pour réduire les collisions de véhicules, améliorer la ponctualité des bus et veiller à ce que les arrêts de bus soient accessibles aux personnes handicapées.

En plus de Barcelone, Hayden AI lance un projet pilote de contrôle automatisé des arrêts de bus à Braga, au Portugal, financé par le prix transatlantique de l'IA de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).

En tant que lauréat du Barcelona Innova Lab Mobility, Hayden AI exposera sa technologie au Tomorrow.Mobility World Congress à Barcelone du 5 au 7 novembre.

À propos de Hayden AI : chez Hayden AI, nous révolutionnons la manière dont les villes résolvent les problèmes et planifient l'avenir. Notre plateforme leader sur le marché de la vision par ordinateur et de la collecte de données géospatiales fournit des informations complètes sur les villes intelligentes, donnant aux municipalités des informations exploitables et une connaissance de la situation sur l'efficacité des transports, la sécurité routière et les services publics. Grâce à nos algorithmes d'IA avancés et à nos capacités d'analyse de données, les villes du monde entier utilisent la plateforme Hayden AI pour transformer la façon dont elles gèrent les infrastructures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hayden.ai

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 juillet 2024 à 10:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :