Programmes d'aide pour la relocalisation - Une aide gouvernementale concrète pour les locataires et les propriétaires de la zone tampon





ROUYN-NORANDA, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn Noranda, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, annoncent deux programmes d'aide destinés aux locataires et propriétaires de la zone tampon.

Il s'agit d'une étape importante pour amorcer la relocalisation des citoyens visés, alors que des rencontres individuelles et des consultations de groupe ont eu lieu au cours de la dernière année pour cerner les besoins et réalités des 200 ménages touchés. Ces derniers auront jusqu'en 2028 pour effectuer leur demande, le but étant de leur donner le temps dont ils ont besoin pour leur déménagement et la souplesse nécessaire en ce qui concerne les compensations offertes dans le cadre des programmes.

Notons que les compensations qui seront éventuellement données par la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de son propre programme et qui sont allouées par Glencore pour le rachat des immeubles sont complémentaires aux compensations du gouvernement. Ces appuis encouragent la relocalisation en Abitibi-Témiscamingue en modulant les montants offerts à ceux qui choisiront de quitter la région.

Programme d'aide pour les locataires

Il offre un soutien financier pour la relocalisation des locataires qui s'articule autour de trois volets : la compensation de départ, l'aide à la relocalisation et l'aide au paiement du nouveau loyer. Ce dernier volet s'applique pour une durée maximale de cinq ans.

Programme d'aide pour les propriétaires

Du côté des propriétaires, il contient quatre volets afin d'offrir toute la flexibilité nécessaire pour couvrir différentes situations.

Le premier volet prévoit une compensation pour la relocalisation. Les volets 2 à 4 comprennent, quant à eux, différents frais liés aux coûts de relocalisation, une compensation pour la perte de revenus de location, ainsi qu'une compensation en cas de perte du Supplément de revenu garanti versé par le gouvernement du Canada.

Un résumé des programmes ainsi que les programmes complets pour les locataires et les propriétaires sont disponibles en ligne.

Citations

«?Je suis fière du travail accompli pour le déploiement des programmes. Notre gouvernement a répondu favorablement à plusieurs demandes des locataires et propriétaires pour bonifier le processus de consultation, et nous avons été à l'écoute de leurs propositions pour ajuster les programmes à la réalité terrain. Je sais que les citoyens ayant déjà entrepris à leurs frais leur relocalisation attendaient impatiemment leur sortie, et nous les rassurons aujourd'hui, leurs frais déjà encourus seront couverts. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une étape marquante pour ces ménages, nous continuerons donc de répondre présents afin de les accompagner dans le déploiement des programmes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis satisfait du parcours de notre gouvernement jusqu'à ce jour afin de soutenir la collectivité de Rouyn-Noranda. Nous avons favorisé la consultation, la concertation, et cela a été bénéfique pour toutes les parties. Nous sommes là pour aider les locataires et les propriétaires visés par la relocalisation, et nous démontrons bien notre volonté à cet égard. Nous continuerons de les accompagner et de les appuyer dans leurs démarches.?»

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

«?Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui, parce qu'elle démontre que notre gouvernement est conscient que la relocalisation constitue une étape considérable pour les locataires et propriétaires concernés. Nous avons tous le même but : offrir à tous un nouveau milieu de vie de qualité, sécuritaire, où ils se sentiront bien, tout en répondant à leurs besoins. La relocation n'est pas terminée, c'est un chantier majeur. C'est pourquoi nous continuerons de travailler en concertation avec toutes les parties concernées. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Faits saillants

Le Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda a été dévoilé le 16 mars 2023. Il était doté d'une enveloppe de 88,3 M$ sur cinq ans, qui a été bonifiée à 90,4 M$ afin de mieux répondre aux besoins des résidents de Rouyn-Noranda . Ce plan est coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et s'appuie sur de nombreux échanges avec des acteurs du milieu, dont la Ville.

d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda a été dévoilé le 16 mars 2023. Il était doté d'une enveloppe de 88,3 M$ sur cinq ans, qui a été bonifiée à 90,4 M$ afin de mieux répondre aux besoins des résidents de . Ce plan est coordonné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et s'appuie sur de nombreux échanges avec des acteurs du milieu, dont la Ville. Dans le cadre du Plan, le 26 mars dernier, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une somme de près de 45 M$ à la Ville de Rouyn-Noranda afin d'amorcer les travaux pour la relocalisation des locataires et propriétaires touchés par la zone tampon, de favoriser le développement durable du territoire et de soutenir l'attractivité de la ville.

3 juillet 2024 à 10:45

