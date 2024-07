Sprott Asset Management ouvre les marchés





TORONTO, le 3 juill. 2024 /CNW/ - John Ciampaglia, chef de la direction, Sprott Asset Management, et des membres de son équipe se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la Fiducie de cuivre physique Sprott (TSX : COP.UN) (TSX : COP.U), un nouveau fonds de placement à capital fixe (110 millions de dollars américains).

Sprott Asset Management est une filiale en propriété exclusive de Sprott et agit comme gestionnaire de placements pour la Fiducie. Sprott est un chef de file mondial de l'investissement dans les métaux précieux et les minéraux critiques. La société se démarque des gestionnaires généralistes par ses connaissances approfondies, son expérience et ses relations. Ses stratégies de placement s'articulent autour de produits inscrits en bourse, de fonds d'actions à gestion active et de stratégies de gestion privée de portefeuilles. Sprott a des bureaux à Toronto, à New York, au Connecticut et en Californie. Ses actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de New York ainsi qu'à la Bourse de Toronto sous le symbole SII. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.sprott.com.

3 juillet 2024 à 10:37

