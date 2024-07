Le Collège Universel présente son nouveau campus





GATINEAU, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le Collège Universel, seul établissement collégial privé en Outaouais, amorce une nouvelle ère.

Connaissant une croissance soutenue au cours des dernières années, le Collège Universel dévoile un nouveau projet de grande envergure.

En effet, au terme d'un travail de longue haleine, l'établissement annonce l'ouverture prochaine de son nouveau campus au coeur de Gatineau, situé au 228 rue Saint-Joseph, à quelques pas seulement de son campus actuel.

Fidèle à l'esprit innovateur et avant-gardiste qui caractérise le Collège Universel, le nouveau campus proposera des installations novatrices, axées sur l'optimisation de l'expérience étudiante au sein de lieux d'études et de vie, favorisant la recherche, la collaboration, l'usage de technologies avancées, l'inclusion et le bien-être au quotidien de tous les membres de la communauté du Collège.

La remodélisation de l'environnement d'études est une des étapes du plan stratégique de développement de l'établissement d'études collégiales, qui connait une expansion importante, avec un nombre d'étudiant.e.s de plus en plus élevé et une offre de programmes sans cesse étoffée.

Fort de la réussite remarquable de ses étudiant.e.s, qui atteste de l'efficacité de son approche éducative distinctive, le Collège Universel renforce ainsi son orientation d'un enseignement où la disponibilité du corps professoral, la pédagogie personnalisée inclusive ainsi que les outils, infrastructures et équipements à la pointe de la technologie, sont au service de l'évolution de l'étudiant.e dans le plein respect du rythme d'apprentissage de chacun.e.

Ainsi, ce nouveau campus concrétise les ambitions du Collège Universel d'apporter aux étudiant.e.s du Québec, du Canada et de l'international une expérience d'études holistique où le potentiel de chaque étudiant.e. est révélé et encouragé.

Le nouveau campus devrait voir le jour au cours de l'année scolaire 2024-2025.

À propos du Collège Universel

Seul établissement collégial privé en Outaouais, le Collège Universel est une institution autorisée et subventionnée par le ministère de l'Enseignement Supérieur du Québec, qui offre l'enseignement en français et en anglais.

Il s'engage à prodiguer à ses étudiant. e. s un enseignement collégial à l'excellence académique prouvée avec une approche personnalisée du parcours de réussite de chacun.e.

Animé par la mission fondatrice de l'établissement, « promouvoir l'être et le savoir », les membres de la direction, le personnel enseignant et administratif oeuvrent collectivement dans un environnement favorisant le développement du potentiel de chaque apprenant. e.

Le Collège Universel se distingue par un enseignement répondant à des standards de qualité élevés, un encadrement adapté à chacun. e, un environnement d'apprentissage moderne tourné vers la diversité, l'inclusion et l'innovation, des formules d'enseignement flexibles ainsi qu'une gamme étendue de programmes de DEC (diplôme d'études collégiales), préuniversitaires et techniques, d'AEC (attestation d'études collégiales) et des opportunités de programmes sport-études d'élite.

SOURCE Collège Universel ? Campus Gatineau

3 juillet 2024 à 10:36

