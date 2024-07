Daniels Manufacturing Corporation acquiert MCD-Tools GmbH





ORLANDO, Floride, le 3 juillet 2024 /PRNewswire/** -- Daniels Manufacturing Corporation® (DMC®) est fier d'annoncer l'acquisition réussie de MCD-Tools GmbH, une entreprise leader dans la distribution et la réparation d'outils, basée près de Francfort, en Allemagne. L'acquisition de MCD-Tools par DMC permet à DMC de former DMC Europe GmbH afin d'assurer une présence directe sur le marché européen. L'investissement de DMC dans une présence directe en Europe renforce son engagement à offrir à ses clients européens ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, de service et de prix. L'intégration de l'expertise et des ressources locales de MCD-Tools permet à DMC de servir plus efficacement ses clients européens dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, du rail et autres divers marchés.

Cette acquisition permettra à DMC de fournir des solutions et de renforcer les relations avec les clients plus que jamais grâce à des délais de livraison plus rapides, une assistance technique locale assurée par des employés de DMC, et les meilleurs prix possibles sur les outils MIL-Spec de DMC, leader de l'industrie.

Erik Francoforte, Directeur général de DMC, a exprimé son enthousiasme à propos de cette acquisition, déclarant : « Cette démarche stratégique est en adéquation avec notre engagement à fournir des solutions d'outillage de classe mondiale à nos clients à l'échelle mondiale. En combinant nos forces et en développant les relations établies par MCD-Tools, nous sommes bien positionnés pour dépasser les attentes de nos clients européens et renforcer davantage notre position de leader dans l'industrie de l'outillage MIL-spec. »

À propos de Daniels Manufacturing Corporation (DMC) :

DMC est un fournisseur mondialement reconnu de solutions d'outillage de précision et de fabrication, desservant diverses industries nécessitant des systèmes électriques à haute fiabilité. Avec un engagement ferme envers l'innovation, la qualité et la satisfaction client, DMC a acquis une réputation de partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions d'outillage fiables et avancées.

