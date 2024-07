Lancement d'un fonds de secours en réponse à l'ouragan Béryl





OTTAWA, 03 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le Fonds de secours : Ouragan Béryl afin de venir en aide aux personnes touchées par la catastrophe.

La Croix-Rouge s'emploie à acheminer le plus rapidement possible de l'aide dans la région des Caraïbes. Les dons versés au profit de ce fonds permettront à la Croix-Rouge d'offrir des secours immédiats, d'appuyer les opérations de rétablissement ainsi que de renforcer l'état de préparation et la résilience des communautés en prévision de futurs événements perturbateurs. L'aide apportée et les régions touchées pourraient changer en fonction des besoins émergents et d'éventuelles catastrophes.

Les personnes qui souhaitent donner au Fonds de secours : Ouragan Béryl peuvent le faire en ligne sur le site croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

Ressources supplémentaires

Demandes de renseignements sur les dons : [email protected] ou 1 800 418-1111

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

Français : 1 888 418-9111

Anglais : 1 877 599-9602

3 juillet 2024 à 10:35

