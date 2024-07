Lineage dévoile le défi mondial de l'innovation dans la chaîne alimentaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire





Lineage, la plus grande société de placement immobilier d'entrepôts à température contrôlée au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son initiative pionnière, le Food Chain Innovation Challenge. Ce concours mondial en devenir invite les étudiants et les startups à développer et à présenter des solutions révolutionnaires visant à résoudre l'un des problèmes les plus urgents au monde : le gaspillage alimentaire, en particulier les pertes post-récolte.

Ce défi réunira des esprits brillants lors de trois événements majeurs à travers le monde : Londres (Royaume-Uni) le 14 novembre, Amsterdam (Pays-Bas) le 19 novembre et San Francisco (États-Unis) le 19 novembre également. Les participants sont invités à présenter leurs solutions innovantes permettant à différentes régions du monde, des marchés matures aux marchés émergents et en développement, d'atténuer la détérioration des aliments après la récolte grâce à des méthodes abordables et évolutives, améliorant ainsi la sécurité alimentaire, la qualité, la sûreté et l'accès au marché.

Les gagnants de chaque événement régional recevront un prix en numéraire. Un grand gagnant sera en outre sélectionné parmi les gagnants régionaux et annoncé en décembre. Le grand gagnant sera admis dans un programme d'incubation conçu pour l'aider à affiner ses compétences en matière de développement commercial et à développer sa solution de manière efficace.

Lors de ces événements, les participants seront invités à présenter leurs idées à un panel de juges de renom, en concentrant leurs efforts sur l'un des quatre domaines spécifiques :

Réduction du gaspillage alimentaire : présenter des technologies et des stratégies visant à réduire les pertes alimentaires de la ferme au marché.

présenter des technologies et des stratégies visant à réduire les pertes alimentaires de la ferme au marché. Techniques innovantes de conservation des aliments : proposer de nouvelles méthodes qui améliorent la longévité des aliments et réduisent leur détérioration.

proposer de nouvelles méthodes qui améliorent la longévité des aliments et réduisent leur détérioration. Accès à des aliments nutritifs : améliorer la logistique de la distribution alimentaire afin d'accroître la disponibilité d'aliments nutritifs dans les zones mal desservies.

améliorer la logistique de la distribution alimentaire afin d'accroître la disponibilité d'aliments nutritifs dans les zones mal desservies. Perspectives et analyses fondées sur les données : employer l'analytique et l'IoT pour optimiser les chaînes d'approvisionnement et réduire les déchets.

« Selon le rapport 2024 sur l'indice de gaspillage alimentaire du Programme des Nations unies pour l'environnement, les dernières données de 2022 montrent que 1,05 milliard de tonnes de nourriture ont été gaspillées, soit une quantité suffisante pour nourrir des milliards de personnes. Cette réalité est frappante, surtout si l'on considère que plus de 783 millions de personnes dans le monde souffrent de sous-alimentation. En réduisant le gaspillage alimentaire, nous pouvons améliorer de manière significative la sécurité alimentaire mondiale et lutter contre la faim », déclare Greg Lehmkuhl, président-directeur général de Lineage. « Chez Lineage, nous sommes déterminés à promouvoir l'innovation tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Grâce à notre défi d'innovation de la chaîne alimentaire, nous cherchons à cultiver des solutions qui non seulement s'attaquent au gaspillage alimentaire, mais font également progresser le développement durable. Nous sommes impatients d'assister à l'émergence de ces nouvelles idées et à leur transformation en stratégies pratiques et efficaces. »

Le défi de l'innovation dans la chaîne alimentaire souligne l'engagement de Lineage en faveur de la durabilité, en améliorant la gestion mondiale du stockage, du transport et de la distribution des denrées alimentaires. Si vous êtes intéressé, vous pouvez participer ici. Pour avoir un aperçu du Hackathon 2023, le prédécesseur du Food Chain Innovation Challenge, qui s'est tenu à Amsterdam, regardez cette vidéo. Vous pouvez également écouter les commentaires du gagnant de l'année dernière pour trouver de l'inspiration et comprendre l'impact d'une victoire à ce défi prestigieux.

À propos de Lineage

Lineage, Inc. est la plus grande société de placement immobilier d'entrepôts à température contrôlée au monde, avec un réseau de plus de 480 installations stratégiquement situées, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3,0 milliards de pieds cubes de capacité dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En associant des solutions et des technologies de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, Lineage s'associe à certaines des plus grandes entreprises alimentaires et de boissons du monde pour accroître l'efficacité de la distribution, faire progresser la durabilité, minimiser les déchets de la chaîne d'approvisionnement et, surtout, nourrir le monde. (onelineage.com)

3 juillet 2024 à 10:30

