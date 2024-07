TIGI conclut un partenariat stratégique avec Eren Groupe afin de répondre à la demande croissante de solutions de chaleur renouvelable





HOD HASHARON, Israël et LUXEMBOURG, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- TIGI (TASE: TIGI), fournisseur de solutions et de services de production et de stockage de chaleur renouvelable, implanté en Israël et en Autriche, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec Eren Groupe, un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la transition énergétique. Eren participera à une levée de fonds pour devenir un actionnaire minoritaire de TIGI et stimuler sa croissance. En outre, les deux entreprises mettront en place des plateformes dédiées au développement, au financement et à l'exploitation de projets de chaleur renouvelable via un modèle innovant de « Heat-as-a-Service » (la chaleur en tant que service), rendant ainsi l'énergie propre accessible et abordable pour les industries du monde entier. Jusqu'à 40 millions d'euros seront mis à disposition pour le financement par apport de fonds propres de projets permettant de financer des projets d'une valeur de 100 millions d'euros.

Alors que le marché de l'énergie passe du gaz naturel aux énergies renouvelables, le secteur de la chaleur est devenu un point central, représentant une part importante de la demande mondiale d'énergie. Les événements récents, en particulier à la suite de la guerre en Ukraine, ont suscité une volonté accrue de transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

TIGI a récemment conclu l'acquisition de la société autrichienne SOLID, leader dans le domaine des systèmes de chauffage solaire thermique à grande échelle. TIGI et SOLID ont installé plus de 250 systèmes dans plus de 30 pays et s'adressent à une grande variété d'industries et de zones géographiques. La finalisation de l'accord avec Eren, pionnière des énergies renouvelables en Europe, crée un partenariat mondial combiné qui englobe le leadership technologique, l'exécution mondiale et une forte capacité financière.

« Nous sommes heureux de nous associer à TIGI pour créer ensemble une plateforme de projets de chaleur renouvelable unique en son genre », a commenté Yonatan Shek, directeur général d'Eren Groupe. « Nous pensons que l'énergie thermique renouvelable à grande échelle représente une opportunité mondiale considérable, auparavant mal desservie mais qui a récemment pris de l'ampleur. Je pense qu'en réunissant l'expertise, la technologie et le savoir-faire de ces trois entreprises, nous jetons les bases de la prochaine étape importante de notre parcours visant à faciliter la transition énergétique et à ouvrir la voie à une plus grande décarbonisation. »

Zvika Klier, PDG de TIGI, a déclaré : « C'est le début d'une période charnière pour TIGI. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Eren afin de fournir une plateforme pour les projets de « Heat-as-a-Service ». Cette collaboration et la récente annonce avec SOLID nous rapprochent un peu plus d'une centrale de production de chaleur renouvelable, offrant des solutions de bout en bout à l'échelle mondiale. Avec une équipe internationale très concentrée et des projets couvrant plusieurs continents, TIGI est prête à avoir un impact significatif sur la transition mondiale vers l'énergie propre ».

À propos de TIGI

TIGI développe des solutions et des services de production et de stockage de chaleur renouvelable, générant des économies et réduisant l'impact sur l'environnement. Elle fournit des systèmes efficaces qui comprennent ses propres capteurs solaires thermiques brevetés et très efficaces, des pompes à chaleur industrielles, des systèmes de stockage intelligents et des services en nuage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tigisolar.com

À propos d'Eren Groupe

Au cours des 20 dernières années, Pâris Mouratoglou, David Corchia et leurs équipes ont largement contribué à l'essor des sources d'énergie nouvelles et renouvelables. Ils ont réalisé des projets d'une capacité combinée de plus de 15 GW grâce à des partenariats ambitieux et fructueux forgés avec de grandes entreprises énergétiques, notamment EDF et TotalEnergies, ainsi qu'avec des entreprises et des entrepreneurs locaux dans plus de 40 pays. Ces dernières années, Eren a élargi le champ de ses ambitions pour devenir un acteur clé de la transition énergétique et de la décarbonisation. Pour plus d'informations : www.eren-groupe.com

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

TIGI

Noa Rozental

[email protected]

Eren Groupe

Brunswick Group

Sarah Levy-Quentin

[email protected]

3 juillet 2024 à 10:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :