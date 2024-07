Geek+ et Körber accélèrent les opérations d'entreposage du commerce électronique au sein du groupe Hawesko





DÜSSELDORF, Allemagne, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus, le leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, collabore avec Körber afin de déployer plus de 20 robots mobiles autonomes pour le distributeur de vin Hawesko Group. Le projet apporte l'automatisation de l'entrepôt au site de Tornech, en Allemagne, où le prestataire de services logistiques interne IWL traite 20 millions de bouteilles de vin et de champagne par an.

Avec cette nouvelle mise en oeuvre, les robots de Geekplus gèrent désormais 330 étagères sur une surface élargie de 6 000 mètres carrés.

« Geekplus est fier de poursuivre son partenariat de longue date avec Körber, qui compte désormais plus de 3 000 robots déployés dans onze pays », déclare Simon Houghton de Geekplus. « Nous travaillons ensemble pour créer des solutions uniques pour des clients tels que le groupe Hawesko, en les aidant à résoudre les défis auxquels ils sont actuellement confrontés tout en leur permettant d'augmenter facilement leur niveau d'automatisation pour répondre aux demandes futures. »

Grâce à l'interaction intégrée de logiciels modernes et de l'automatisation, le groupe Hawesko a augmenté la performance de son entrepôt de 50 %. En coulisses, tous les processus opérationnels de l'entrepôt convergent vers la plateforme logistique numérique de Körber. Le système de gestion d'entrepôt fait office de centre opérationnel, tandis que le système de contrôle unifié (UCS) optimise le contrôle du portefeuille de technologies automatisées et crée des interfaces de communication étendues avec l'application robotique. De ce fait, les performances de prélèvement dans la zone élargie ont plus que doublé.

« Compte tenu de la croissance de la vente au détail en ligne, l'importance de processus efficaces pour soutenir l'exécution du commerce électronique s'est considérablement accrue. Des solutions performantes et économes en ressources sont nécessaires pour répondre aux demandes croissantes des clients et aux fluctuations saisonnières », avance Michael Brandl, directeur général adjoint Software EMEA chez Körber Business Area Supply Chain. « La nouvelle solution a permis au groupe Hawesko d'atteindre cet objectif grâce à une combinaison intégrée de WMS, de la technologie AMR et d'UCS.

Les robots mobiles d'exécution des commandes ont toujours fait leurs preuves dans le segment des services logistiques. Grâce à l'une des solutions Goods-to-Person de Geekplus, les entreprises constatent que leur espace de stockage peut être utilisé jusqu'à 30 % plus efficacement. Des robots supplémentaires peuvent être intégrés sans interruption des opérations.

« Par rapport à l'utilisation de solutions d'automatisation conventionnelles, l'expansion à Tornesch s'est avérée être la solution la plus économiquement efficace, créant non seulement une capacité de stockage supplémentaire, mais aussi la liberté nécessaire pour une expansion future », explique Frederick Paulsen, chef de projet de la logistique de l'information à l'IWL. « Il est possible d'ajouter jusqu'à 100 étagères supplémentaires, ce qui correspond à environ 40 000 articles de plus, dans l'espace existant. »

