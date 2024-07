La société internationale d'énergie renouvelable IPP Nadara annonce une stratégie d'expansion de ses activités et lance une nouvelle marque





Nadara, le plus grand producteur indépendant d'énergie (IPP) éolienne terrestre en Europe, annonce aujourd'hui la stratégie à long terme de la nouvelle entité combinée. Cette stratégie est axée sur une mise à l'échelle et une croissance visant à mettre à profit la valeur de son pipeline de développement de 18 GW au cours des dix prochaines années, tout en maximisant la valeur pour les parties prenantes de son portefeuille opérationnel existant.

Toni Volpe, directeur général de Nadara, déclare : « Chez Nadara, nous opérons déjà à grande échelle. Notre nouvelle position combinée comme l'une des plus grandes entreprises indépendantes d'énergie renouvelable en Europe nous donne la flexibilité et l'agilité nécessaires pour nous développer encore plus efficacement. Cela nous permettra de créer des partenariats durables avec les communautés et les entreprises locales afin d'avoir un impact tangible allant au-delà de la décarbonisation et de la fourniture d'une énergie fiable, ainsi que des avantages sociétaux.

« La culture de Nadara est basée sur l'attention que nous portons aux personnes et aux liens que nous établissons, à la fois au sein de nos équipes et avec d'autres, ce qui nous permet d'évoluer. »

Dévoilant sa nouvelle marque et son nouvel objectif, Nadara, né de la fusion de Ventient Energy et de Renantis, s'est imposé comme un acteur majeur des énergies renouvelables en Europe, avec 4,2 GW d'actifs installés, soit environ 200 installations éoliennes, solaires, de biomasse et de stockage d'énergie en Europe et aux États-Unis. Nadara dispose d'excellentes capacités internes lui permettant de développer et de gérer de manière agile et efficace son portefeuille d'éoliennes offshore flottantes, de centrales photovoltaïques en cours de construction, d'éoliennes terrestres et de systèmes de stockage par batterie.

La stratégie commerciale de l'entreprise repose sur quatre piliers : l'excellence opérationnelle portée par des outils numériques et basés sur l'IA améliorés et une gestion active et avancée des actifs ; de solides compétences internes sur les marchés de l'énergie et des capacités de dispatching ; l'excellence de la conversion du pipeline en projets opérationnels en mettant l'accent sur la création de valeur à partir de la base d'actifs existante grâce au repowering, à l'overpowering et à la colocalisation ; et une plateforme évolutive pour créer de la valeur et réaliser des gains d'efficience. Nadara a pour objectif d'apporter de la valeur ajoutée à ses parties prenantes et aux communautés dans les régions clés, avec le soutien d'investisseurs axés sur la création de valeur à long terme et une présence croissante dans l'industrie.

