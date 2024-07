Déclaration commune du premier ministre Trudeau et de la présidente von der Leyen concernant l'association du Canada à Horizon Europe





OTTAWA, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - « Nous accueillons chaleureusement l'association du Canada au pilier II d'Horizon Europe, le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Il s'agit d'un jalon important dans le partenariat stratégique de longue date entre l'Union européenne et le Canada.

« L'association du Canada à Horizon Europe témoigne de notre engagement commun à renforcer la collaboration en matière de recherche et d'innovation. Elle marque également l'ouverture d'un nouveau chapitre pour nos chercheurs des deux côtés de l'Atlantique. En combinant les forces de nos milieux de recherche, nous pouvons réaliser des percées scientifiques et des progrès technologiques plus importants. Nous serons aussi mieux équipés pour relever les défis mondiaux d'aujourd'hui et mener à bien les transitions verte et numérique.

« L'association du Canada à Horizon Europe nous permettra de renforcer notre coopération en matière de recherche et d'innovation dans des domaines clés tels que les océans, la santé, les matières premières, l'énergie et la bioéconomie ainsi que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'infrastructure numérique. Elle permettra également aux chercheurs canadiens d'avoir accès au réseau des chercheurs européens et d'ailleurs. En outre, cette relation plus approfondie contribuera à multiplier les possibilités économiques et à stimuler la création d'emplois et la croissance dans les deux régions.

« L'Union européenne et le Canada poursuivront leur coopération ouverte, transparente et inclusive, en collaborant activement avec leurs entreprises, leur société civile et leur milieu universitaire. Nous veillerons également à soutenir la diversité et l'égalité des sexes ainsi qu'à tirer parti du savoir des peuples autochtones.

« L'accord d'association signé aujourd'hui témoigne de l'engagement de l'Union européenne et du Canada à favoriser la collaboration mutuelle dans le domaine de la recherche et de l'innovation et contribue au renforcement de notre partenariat stratégique. »

