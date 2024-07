Centrum démontre son soutien aux femmes et aux familles canadiennes grâce à un nouveau partenariat avec Mamas for Mamas





Centrum fait don de 300 bouteilles de produit par mois jusqu'à la fin de 2024 à Mamas for Mamas, en soutien aux femmes et aux familles canadiennes.

TORONTO, le 3 juill. 2024 /CNW/ - À un moment où de nombreux Canadiens subissent les conséquences de l'inflation, Centrum veut s'assurer que tout le monde a accès à des produits qui favorisent la santé et aident à combler les lacunes nutritionnelles.

De juin à décembre 2024, Centrum fera don de 300 bouteilles de multivitamines prénatales par mois à l'organisme Mamas for Mamas. Ces produits seront distribués dans trois succursales de l'organisme pour aider à élargir l'accès à l'échelle du pays. Ce nouveau partenariat vise à soutenir la mission de Mamas for Mamas qui vise à changer le paysage de la pauvreté grâce à des approches novatrices envers les obstacles financiers auxquels font face les familles en difficulté. Centrum et Mamas for Mamas s'engagent à donner un coup de main, et non l'aumône, aux personnes en difficulté en les aidant à répondre à leurs besoins.

Centrum, la marque de multivitamines la plus recommandée par les médecins au Canada, est heureuse d'annoncer ce partenariat à la suite du lancement des NOUVEAUX MultiGummies Centrum prénatal. Ce délicieux supplément prénatal à saveur de fruits contient de la vitamine D et de l'acide docosahexaénoïque (ADH) pour soutenir les femmes avant, pendant et après la grossesse. Il contient aussi de l'acide folique pour soutenir le développement précoce du cerveau et de la moelle épinière du foetus et aider à prévenir les malformations du tube neural. Ce nouveau produit complétera la gamme actuelle de produits prénataux de Centrum, qui comprend des multivitamines prénatales sous forme de comprimés et des multivitamines prénatales avec ADH sous forme de gélules.

« Au Canada, 16,8 % des personnes vivent dans la pauvreté. Nous travaillons à changer les systèmes qui contribuent au cercle vicieux de la pauvreté et à apporter de l'aide dans des domaines comme l'insécurité alimentaire, a affirmé Celena Arthur, coordonnatrice des partenariats nationaux, Mamas for Mamas. Grâce à ce partenariat avec Centrum, nous pouvons combler les lacunes dans les domaines où les besoins dépassent les ressources disponibles. Le fait d'offrir gratuitement des multivitamines prénatales dans nos marchés Karma permettra à notre communauté de femmes d'avoir des ressources pour soutenir leur santé avant et après la grossesse, ce qui peut également avoir une incidence positive sur les familles en général. »

Il s'agit du premier partenaire caritatif de Centrum Canada et la marque espère continuer d'explorer des partenariats constructifs et d'élargir son soutien au-delà de 2024.

« Nous croyons fermement à la mission de Mamas for Mamas et sommes ravis d'offrir du soutien aux personnes au Canada qui cherchent à soutenir leur propre santé, peu importe leur situation financière, a déclaré Syed Zeeshan Shams, directeur du marketing commercial, Haleon Canada. Nous sommes heureux d'être en mesure d'accorder l'accès à des suppléments prénataux à des milliers de femmes au cours des sept prochains mois et avons hâte de voir ce partenariat évoluer. »

Pour en savoir plus sur l'organisation Mamas for Mamas, consultez le www.mamasformamas.org.

Les multivitamines CentrumMD sont offertes partout au Canada chez les grands détaillants, les pharmacies et en ligne.

À propos de Centrum

Forte de plus de 35 ans d'expertise en sciences nutritionnelles, CentrumMD est la marque de multivitamines la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens et la plus vendue au Canada. CentrumMD est une multivitamine complète quotidienne qui renferme un mélange de vitamines et de minéraux essentiels qui contribuent au maintien de la santé et du bien-être en général. CentrumMD possède une gamme de produits qui aident à soutenir la fonction immunitaire, le métabolisme énergétique ainsi que la santé des os, des yeux et de la peau, entre autres avantages. Les suppléments de vitamines et de minéraux aident les consommateurs à combler leurs lacunes nutritionnelles.

Supplément de vitamines et de minéraux. Toujours lire l'étiquette et suivre les directives.

À propos de Haleon

Haleon (LSE: HLN) est un leader mondial de la santé des consommateurs et des millions de consommateurs dans le monde font confiance à ses marques. Le groupe emploie plus de 22 000 personnes dans 170 marchés, unies par l'objectif de Haleon : offrir une meilleure santé quotidienne avec humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre cinq catégories principales : santé bucco-dentaire, soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive et autres, ainsi que vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date, comme Advil, Sensodyne, Voltaren, NeoCitran, Otrivin, Polident et Centrum, reposent sur une science de confiance, l'innovation et une compréhension humaine approfondie.

À propos de Mamas for Mamas

Mamas for Mamas est un organisme de bienfaisance national qui soutient les mères et les proches aidants en situation de crise en offrant un soutien continu aux personnes et aux familles aux prises avec diverses difficultés liées à la pauvreté. Notre mission est de changer le paysage de la pauvreté grâce à des approches novatrices envers les obstacles financiers auxquels font face les familles en difficulté. Bien que notre nom soit Mamas for Mamas, nous accueillons les proches aidants de toute identité ou expression de genre, y compris les hommes, les personnes transgenres*, les personnes non binaires et les personnes bispirituelles. Nous envisageons un avenir où aucune maman et aucun enfant ne sont laissés pour compte.

3 juillet 2024 à 09:00

