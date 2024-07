Fréquentation des spectacles au Québec en 2022 : retour en salle des publics





QUÉBEC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - En 2022, 18 000 représentations ont été offertes, ce qui correspond à une hausse de 62 % par rapport à 2021, mais qui demeure inférieur de 3 % à la moyenne de 2015 à 2019. L'assistance a atteint 7,6 M d'entrées, un résultat semblable à la moyenne prépandémique de 2015 à 2019.

C'est ce que révèle la publication La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2022 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Un regain postpandémique important pour certaines disciplines, une reprise difficile pour d'autres

En 2022, en raison de la forte reprise, certaines disciplines ont généré des résultats de fréquentation supérieurs à ceux de la moyenne prépandémique de 2015 à 2019. C'est principalement le cas du cirque et de la magie (+ 33 %), de la chanson francophone (+ 26 %) et de la chanson anglophone (+ 21 %).

À l'opposé, l'assistance aux représentations de théâtre (- 28 %) et de musique (- 23 %), en particulier de musique classique et d'opéra (- 41 %), est toujours très en deçà des résultats prépandémiques.

Le prix moyen du billet atteint un nouveau sommet

Les revenus de billetterie sont passés d'une moyenne annuelle de 287 M$ entre 2015 et 2019 à 336 M$ en 2022. Le résultat de 2022 s'explique par la forte hausse du prix moyen du billet ces dernières années, qui est passé de 42 $ en 2015-2019 à 48 $ en 2022, un sommet.

Hausse de la part des grandes salles dans les entrées

En 2022, 73 % des entrées ont été enregistrées dans les grandes salles (+ de 700 places), une hausse de 4 points de pourcentage par rapport à la moyenne de 2015 à 2019. Cette concentration accrue de l'assistance dans les grandes salles s'explique par une augmentation de 6 % du nombre d'entrées dans celles-ci, alors même que les petites salles (? de 400 places) et les salles moyennes (400 à 700 places) ont enregistré des baisses de 11 % et de 14 % de leur fréquentation par rapport à la moyenne de 2015?2019.

Les productions québécoises retrouvent leur public

Les spectacles provenant du Québec ont enregistré 5,6 M d'entrées, un résultat semblable à la moyenne de 2015 à 2019 (5,6 M).

En 2021, la part de marché des productions québécoises avait atteint des sommets (96 % des représentations, 92 % des entrées et 81 % des revenus de billetterie) en raison de la quasi-fermeture de la frontière canadienne découlant de la pandémie de COVID-19.

En 2022, les spectacles québécois ont compté pour 88 % des représentations, 73 % de l'assistance et 64 % des revenus de billetterie, des résultats comparables aux niveaux prépandémiques.

Un retour du public en salle contrasté selon les régions

Le portrait des entrées dans les salles de spectacles est contrasté selon les régions du Québec. En 2022, elles ont été :

au-dessus de la moyenne de 2015-2019 dans les régions de Laval et des Laurentides (+ 27 %), du Saguenay?Lac-Saint-Jean (+ 19 %) et de la Capitale-Nationale (+ 5 %);

et des Laurentides (+ 27 %), du Saguenay?Lac-Saint-Jean (+ 19 %) et de la Capitale-Nationale (+ 5 %); en-dessous de la moyenne en Chaudière-Appalaches (- 18 %), sur la Côte?Nord (- 13 %) et en Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine (? 13 %).

La région administrative de Montréal, dont les salles ont généré 47 % des entrées en 2022, est en léger recul (? 2 % d'entrées) par rapport à la période prépandémique.

