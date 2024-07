Les Canadiens ont du mal à planifier leur retraite vu la hausse constante du coût de la vie





Le numérique est avantageux : les employés qui utilisent des outils numériques épargnent davantage, ont plus confiance en leur plan d'épargne et obtiennent de meilleurs résultats pour la retraite

TORONTO, le 3 juill. 2024 /CNW/ - En raison des pressions croissantes du coût de la vie, les Canadiens éprouvent des difficultés à planifier et à épargner pour leur retraite. Une étude récente réalisée par CARP (Canadian Association of Retired Persons) pour le compte de la Sun Life montre qu'un tiers des Canadiens ont du mal à planifier leur retraite et que 75 % des personnes affirment que le coût de la vie nuit à leur épargne retraite.

Plus de la moitié des personnes interrogées craignent de ne pas avoir assez d'argent pour prendre leur retraite. Bien que les situations financières varient considérablement, certains ont mentionné manquer de confiance quant à leur capacité à trouver de l'information de qualité. La planification de la retraite peut avoir une grande incidence sur le sentiment de préparation au moment de quitter le marché du travail.

« Les Canadiens doivent tenir compte de nombreux facteurs lorsqu'ils épargnent pour la retraite », explique Eric Monteiro, vice-président principal, Régimes collectifs de retraite à la Sun Life. « La planification peut avoir une incidence considérable sur le fait qu'une personne puisse prendre ou non sa retraite. Il est essentiel de déterminer le genre de retraite que l'on souhaite, pour ensuite établir le plan pour y parvenir. »

Le numérique est avantageux quand vient le temps d'épargner pour la retraite

Les employés qui utilisent des outils numériques épargnent davantage, ont une plus grande confiance en leur plan d'épargne et obtiennent de meilleurs résultats pour la retraite. Se connecter et utiliser les outils numériques rapporte :

Les participants qui utilisent les outils numériques ont en moyenne un solde 230 % plus élevé que ceux qui ne le font pas (123 800 $ contre 51 800 $).

Les participants qui interagissent par voie numérique versent des cotisations 61 % plus élevées dans leur compte d'épargne que ceux qui ne sont pas en ligne (8 700 $ contre 3 400 $).

Les participants qui utilisent les outils numériques sont deux fois plus susceptibles de tirer pleinement profit du complément de l'employeur. Seulement 30 % des personnes qui n'étaient pas en ligne ont maximisé le complément patronal en 2023, comparativement à 61 % des participants en ligne.

Les personnes qui utilisent les outils numériques sont également plus enclines à verser des cotisations occasionnelles et retirent moins d'argent de leur épargne. Ces résultats font partie du rapport de la Sun Life, Objectif épargne : Engagement numérique qui s'appuie sur les données de 1,45 million de participants de régimes de la Sun Life pour cerner les tendances en matière d'épargne au Canada. Les données montrent une nette corrélation entre l'engagement numérique et une meilleure préparation à la retraite.

« Il est important que les personnes ne se contentent pas de préparer leur retraite, mais qu'elles aient aussi confiance dans les décisions qu'elles ont prises. Ceux qui se connectent régulièrement en ligne constatent les avantages à long terme de l'utilisation des outils numériques. Ces données montrent clairement en quoi la technologie peut permettre aux personnes de prendre en main leur avenir financier », affirme M. Monteiro.

La Sun Life a récemment lancé son nouveau Planificateur de retraite propulsé par Un Plan, simplement Sun Life. Cet outil, qui est mis à la disposition des participants, permet de créer un plan financier en moins de cinq minutes. Il comprend de l'information et des projections personnalisées qui aident les gens à planifier la retraite de leurs rêves. Les participants ont également la possibilité de demander conseil à l'un de nos conseillers autorisés* afin de peaufiner leur expérience de la planification et de créer un parcours financier qui leur permettra de profiter pleinement de la vie.

Apprenez-en davantage sur le nouveau Planificateur de retraite propulsé par Un Plan, simplement Sun Life.

* Personnes portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec.

