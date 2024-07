Bosideng REVIVING Craft - Défilé Exclusif de Bosideng : Une Ode au Patrimoine Chinois





Le 8 juillet 2024, la marque de prêt-à-porter haut de gamme Bosideng présentera sa collection-capsule "Fusion" dans le cadre de l'exposition "REVIVING CRAFT" au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Cet événement, organisé par la célèbre Yang Lan, mettra en lumière le patrimoine culturel immatériel et le design contemporain chinois du 5 au 19 juillet 2024.

La collection-capsule "Fusion", fruit d'une collaboration entre Zhu Lin, créatrice en chef de Bosideng, et le designer français Eugène Riconneaus, incarnera l'harmonie entre tradition et modernité. Les créations mêleront motifs ancestraux, techniques de tissage et broderie séculaires à un design résolument contemporain, reflétant parfaitement la vision de "REVIVING CRAFT".

Depuis sa création en 1976, Bosideng s'est imposée comme leader mondial dans le secteur des vêtements en duvet. La marque a su transcender les idées reçues sur le "Made in China" en alliant savoir-faire traditionnel et innovation technologique. Ses participations remarquées aux semaines de la mode de New York et Milan en 2018 et 2019 ont consolidé sa réputation internationale.

L'exposition "REVIVING CRAFT" s'articulera autour des thèmes symboliques du Métal, Bois, Eau, Feu et Terre, illustrant les philosophies d'harmonie et de renouveau chères à la culture chinoise. Bosideng incarnera le concept de la "Terre", soulignant son enracinement profond dans le patrimoine culturel chinois.

La marque est reconnue pour ses collaborations avec des créateurs de renom, tels que Jean-Paul Gaultier, qui ont contribué à revigorer le patrimoine artisanal tout en ouvrant Bosideng aux dernières tendances mondiales. Ces partenariats reflètent l'engagement de la marque à promouvoir les valeurs traditionnelles chinoises sur la scène internationale.

Au-delà de son succès commercial, Bosideng se distingue par son engagement social, ayant donné plus de 1,4 milliard de RMB à des oeuvres caritatives. Cette approche holistique, combinant excellence artisanale, innovation et responsabilité sociale, positionne Bosideng comme un ambassadeur du raffinement du design chinois.

Le défilé du 8 juillet promet d'être un événement incontournable pour les amateurs d'art, de mode et de culture. En présentant une vision moderne du patrimoine chinois, Bosideng aspire à redéfinir les attentes envers les marques chinoises et à célébrer la richesse de l'artisanat traditionnel dans un contexte contemporain.

3 juillet 2024 à 07:35

