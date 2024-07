2024 Le plus grand salon alimentaire d'Asie, FHC, inspirera des idées commerciales à de nombreuses marques.





SHANGHAI, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Chine a récemment annoncé que l'Australie et la Nouvelle-Zélande seraient incluses dans le champ d'application des pays sans visa unilatéral. Il s'agit d'une autre mesure forte prise par la Chine pour promouvoir l'ouverture à l'étranger à un haut niveau, après avoir mis en oeuvre des politiques d'exemption de visa pour 12 pays à deux reprises, en décembre de l'année dernière et en mars de cette année. À l'heure actuelle, 31 ports situés dans 23 villes et 18 provinces chinoises ont mis en oeuvre une politique de transit sans visa de 72/144 heures pour le personnel de 54 pays. En tant que plus grand salon de l'alimentation en Asie, FHC a répondu activement à la nouvelle politique d'exemption de visa et à une série de politiques de soutien et d'ouverture pour les entreprises nationales et étrangères, en aidant les entreprises internationales à pénétrer avec succès sur le marché chinois.

Le 10 novembre 2023, la 26e exposition alimentaire mondiale FHC Shanghai s'est achevée avec succès au nouveau centre international d'exposition de Shanghai. L'exposition a été accueillie par la Shanghai Catering and Cooking Industry Association et la Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. et organisée conjointement par la China Chamber of Commerce for Import and Export of Food, Native Produce and Animal Husbandry (Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de produits alimentaires, de produits naturels et d'élevage) et la All Union Baking Industry Association (Association de l'industrie boulangère de l'Union). Elle a rassemblé plus de 100 000 pièces uniques provenant de 30 pays et régions, 2 500 exposants et une surface d'exposition de plus de 170 000 mètres carrés.

FHC 2024 se tiendra en même temps que China Bakery Exhibition, Salon Du Chocolat Shanghai, Shanghai International Canned Food and Raw Materials, Machinery and Equipment Expo, ProWine Shanghai et Shanghai International Franchise Expo. En outre, FHC 2024 étendra les zones d'exposition à 200 000 mètres carrés pour vous offrir une expérience en or sur le site. Elle attirera environ 3 000 exposants nationaux et étrangers. Contactez-nous dès maintenant pour personnaliser votre stand avec un service de première qualité. Les 12 catégories d'exposition vous offrent de formidables opportunités commerciales et couvrent tous les aspects des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services alimentaires.

FHC 2023 a attiré des groupes d'exposition de 30 pays et régions, 400 usines et exposants internationaux, avec environ 800 marques participantes couvrant tous les océans, sont en quête de croissance. De plus en plus de partenaires s'associent à FHC, et les pavillons et exposants internationaux ont également fait l'éloge de FHC.

Pour toute demande de stand, veuillez contacter

Alex Ni

[email protected]

Site web : www.fhcchina.com/en

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Lizzy Chen

[email protected]

3 juillet 2024 à 07:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :