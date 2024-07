Maxi rend ses aubaines encore plus alléchantes





BRAMPTON, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - La bannière MaxiMD, le chef de file des épiceries à escompte au Québec, a annoncé aujourd'hui ses plus récents efforts visant à rendre ses prix encore plus abordables et plus accessibles pour les consommateurs. Les magasins Maxi ont en effet mis fin au programme des achats multiples, en plus de lancer de nouveaux programmes en lien avec l'engagement de Maxi d'offrir des bas prix de tous les jours.

« Il est important pour nous de toujours répondre aux besoins de nos clients et à d'être à leur écoute », a déclaré Patrick Blanchette, Vice-président, Exploitation de Maxi. « Nos clients nous ont dit haut et fort qu'ils ne voulaient pas devoir acheter plus pour pouvoir économiser ».

À partir de maintenant, les consommateurs ne sont plus assujettis à des offres du type « achetez-en 2 pour 5 $ ou 1 pour 2,99 $ ». Désormais, des bas prix de tous les jours s'appliquent aussi aux articles à l'unité, ce qui simplifie la tâche pour les clients et leur évite d'avoir à dépenser plus. Ils sont offerts dans tous les magasins Maxi, ce qui permet aux consommateurs d'avoir accès à encore plus de bas prix, à une période où ils en ont plus que jamais besoin.

Cette nouvelle stratégie de prix est une autre façon pour les consommateurs de bénéficier d'économies, qui s'ajoutent à différents autres programmes, y compris :

Prix fous du mois

Points PC Optimum et prix réservés aux membres

Spéciaux en magasin et en circulaire

Baisse de prix pour plusieurs articles chaque mois

Application Flashfood

Programme d'égalisation des prix Imbattable. Point final.

« Les magasins Maxi sont la destination des clients qui recherchent les meilleures aubaines possibles, et nous nous engageons à faire en sorte qu'ils sachent qu'ils peuvent magasiner chez nous en toute confiance, en ayant la certitude qu'ils obtiennent une excellente valeur. Grâce à l'abandon des achats multiples, nous permettons à nos clients de gérer plus facilement leur budget au quotidien », a ajouté M. Blanchette.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

3 juillet 2024 à 06:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :