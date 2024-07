CGI collabore avec Risk Management Partners de Munich Re pour aider les assureurs à réduire le nombre de sinistres et augmenter leurs profits grâce à l'atténuation des risques climatiques





PARIS, le 3 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus grandes firmes de services de conseil en management et en technologies de l'information au monde, s'associe avec Risk Management Partners, entité de Munich Re, premier réassureur au monde, afin d'aider les assureurs à réduire le nombre de sinistres, augmenter leurs profits et favoriser une valeur à long terme grâce à l'atténuation des risques climatiques.

Ce partenariat combinera la plateforme Location Risk Intelligence de Munich Re aux offres d'atténuation des risques climatiques de CGI afin d'aider les assureurs à réduire l'impact du changement climatique sur leurs modèles d'affaire et leur rentabilité. Face à la hausse des sinistres, les assureurs doivent composer avec les risques et défis climatiques, et ce, dans un cadre réglementaire complexe en constante évolution.

« CGI a conçu un large éventail d'offres spécialisées afin d'aider les assureurs à anticiper l'impact du changement climatique et l'affronter, que ce soit pour évaluer les risques d'événements naturels et les dommages causés par ceux-ci ou pour mettre en oeuvre des stratégies concrètes qui transforment les risques en avantages stratégiques, a indiqué Benoit Leboucher, vice-président senior, services-conseils, CGI. Cette collaboration contribuera à rendre le secteur de l'assurance plus durable, résilient et rentable, notamment à mesure que nous aidons les assureurs à gérer, mesurer et créer une visibilité sur les résultats de leurs initiatives. »

Grâce à ce partenariat, les assureurs peuvent accéder à de nombreuses données afin de faire avancer leurs politiques et pratiques de gestion des risques et prendre de meilleures décisions telles que :

l'adaptation de la tarification pour mieux représenter la réalité des sinistres ;

l'identification des principales concentrations de risques selon des évaluations granulaires basées sur la géographie ;

les indicateurs clés de performance pour chaque client fondés sur les mesures et les modèles d'impact climatique ;

l'atténuation des risques liés aux événements naturels et au changement climatique.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de CGI afin d'aider les assureurs à faire face aux risques croissants causés par le changement climatique, a expliqué Christof Reinert, Directeur de Risk Management Partners chez Munich Re. Le changement climatique et la nécessité de promouvoir des activités durables deviendront des impératifs de plus en plus importants ; c'est pourquoi les assureurs sont à la recherche d'expertises éprouvées et de solutions novatrices pour répondre à ces tendances. Notre offre combinée proposera des capacités complètes d'atténuation des risques climatiques dont les assureurs ont besoin. »

CGI gérera également toutes les étapes de la mise en oeuvre de la solution Location Risk Intelligence de Munich Re pour les assureurs, de l'analyse des besoins à la gestion du changement.

Grâce à l'expertise sectorielle, la technologie de pointe et les services de conseil de CGI dans le cadre de cette offre combinée, les assureurs intégreront les impacts liés au changement climatique dans leur gestion des risques et leur prise de décision. Ceci leur permettra d'économiser temps et efforts dans la collecte de données climatiques provenant de plusieurs sources, de produire des rapports prêts à l'emploi et personnalisables sur les risques climatiques ainsi que d'améliorer leur expérience client et d'accroître leur compétitivité.

À propos des services de conseil en développement durable et en ESG de CGI

Le portefeuille de services de conseil éprouvés en développement durable et en ESG de CGI permet aux clients de conjuguer durabilité collective et croissance financière. L'expérience avérée de l'entreprise en conception, en ingénierie et en exploitation de solutions critiques pour les entreprises, combinée à une compréhension approfondie des secteurs d'activité, des écosystèmes, des chaînes d'approvisionnement et de l'interconnexion mondiale, aide les clients à tracer la voie avec confiance, en intégrant la durabilité dans leurs opérations et en concrétisant une valeur commerciale à long terme. En ce qui concerne le secteur des assurances, les offres de services en développement durable et en atténuation des risques de CGI sont spécialisées pour répondre aux besoins des pratiques de prévention ainsi que de gestion des données et du changement, ce qui permet tant aux assureurs qu'à leurs clients de prévenir et d'atténuer les risques.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur CGI.com.

3 juillet 2024 à 06:30

