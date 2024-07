Signature d'un partenariat entre EDC et SK Group pour intensifier le commerce et les investissements entre le Canada et la République de Corée





L'approfondissement de cette relation entraînera une multiplication et un élargissement des débouchés d'exportation pour les secteurs canadiens des technologies propres et de la fabrication de pointe.

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, et SK Group, le deuxième plus important conglomérat de Corée du Sud, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un protocole d'entente pour favoriser le commerce d'exportation et les investissements entre le Canada et la République de Corée (la « Corée »).

Le protocole d'entente permettra de renforcer la collaboration commerciale entre les deux pays et de multiplier les débouchés pour les entreprises et les investisseurs canadiens qui souhaitent croître et réussir en Corée, tout en encourageant les investissements au Canada. Ce partenariat mutuellement avantageux axé sur deux des secteurs prioritaires d'EDC, soit les technologies propres et la fabrication de pointe, appuiera les entreprises du domaine de l'hydrogène, du captage et du stockage de carbone, des minéraux critiques, des batteries de voitures électriques et de l'énergie éolienne en mer, entre autres.

Dans le cadre du protocole d'entente, EDC mettra à profit son expertise en financement et en structuration et ses solides relations avec des exportateurs et des investisseurs canadiens des secteurs des technologies propres et de la fabrication de pointe en mesure de contribuer à l'économie de la Corée aujourd'hui et pour les années à venir. Le Groupe SK appuiera et renforcera la capacité du Canada à saisir des débouchés internationaux en facilitant l'établissement de relations avec ses filiales et ses sociétés affiliées. Le conglomérat collaborera en outre avec EDC, ses clients et ses partenaires afin d'enrichir leurs connaissances, de leur fournir des renseignements et de les mettre en relation avec des réseaux et des partenaires stratégiques qui aideront les exportateurs et les investisseurs canadiens à pénétrer le marché.

« Ce nouveau partenariat prometteur avec SK Group permettra d'approfondir davantage les échanges bilatéraux entre le Canada et la Corée, en particulier dans les domaines qui soutiennent l'engagement des deux pays à bâtir des nations économiquement résilientes, innovantes et durables », déclare Todd Winterhalt, premier vice-président, Marchés internationaux, et chef, Communications et Affaires publiques. « La collaboration avec un leader reconnu du marché comme SK Group permettra à EDC de contribuer à accroître les occasions commerciales pour le Canada en Corée en améliorant les connaissances sur ce marché, en facilitant l'établissement de réseaux et en renforçant les chaînes d'approvisionnement entre les deux pays. Compte tenu des ambitieux objectifs de carboneutralité et du nouveau pacte vert de la Corée, la technologie, l'innovation et le capital canadiens pourraient avoir un important rôle à jouer. »

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

À propos de SK Group

SK Group, deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud, est composé d'entreprises mondiales de premier plan qui innovent dans les domaines de l'énergie, des matériaux de pointe, des produits biopharmaceutiques et du numérique. Basé à Séoul, SK investit à l'échelle mondiale dans la création d'entreprises durables ayant à coeur de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ensemble, les entreprises du groupe ont un chiffre d'affaires annuel mondial de 151 milliards de dollars et emploient plus de 100?000 personnes dans le monde. Il s'agit de l'une des 100 entreprises les plus influentes de 2023 selon le magazine TIME.

