Négociations en santé - Le conseil fédéral de la FSQ-CSQ accepte l'hypothèse de règlement





MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Réunies en conseil fédéral hier soir, les personnes déléguées de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) ont accepté, dans une proportion de 89 %, l'hypothèse de règlement survenu entre la Fédération et le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) le 21 juin dernier.

« Cette nouvelle entente de principe sera soumise au vote de chacun des membres de la Fédération lors d'une tournée d'assemblées générales qui se tiendra tout le mois de juillet », affirme Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ.

3 juillet 2024 à 06:00

