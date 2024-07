Vélo Cargo électrique intelligent avec roues stabilisatrices : À l'occasion d'Eurobike 2024, la start-up TARRAN présente le T1 Pro





FRANKFURT, Allemagne, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion d'Eurobike 2024, TARRAN, une startup de vélos électriques, lance son nouveau produit phare, le vélo cargo électrique intelligent, le TARRANtm T1 Pro. Le T1 Pro est doté des roues stabilisatrices exclusives Dynamic Dualdrivetm, qui se déploient et se rétractent automatiquement à faible vitesse afin de maintenir l'équilibre et réduire le risque de renversement. Le vélo est conçu pour offrir un confort supérieur aux familles de 2 à 3 enfants et sa longueur compacte de 2,26 mètres lui procure une grande maniabilité. L'écran tactile avec TarranOStm permet de gérer les feux, la navigation et le verrouillage pour une pratique du vélo complètement conviviale. Équipé de radars et de caméras, il surveille en permanence les alentours afin de fournir des alertes en temps réel pour des trajets plus sûrs. Grâce à des haut-parleurs Bluetooth, au chargement sans fil et à divers accessoires, le T1 Pro élargit l'horizon de la mobilité urbaine à des modes de vie plus diversifiés.

Plus d'inquiétude d'un renversement éventuel grâce aux roues stabilisatrices exclusives

Les vélos cargos traditionnels sont instables à faible vitesse et susceptibles de se renverser. Le Tarran T1 Pro résout ce problème grâce à ses roues stabilisatrices exclusives Dynamic Dualdrivetm, qui se déploient automatiquement lors d'un freinage à faible vitesse, et se rétractent lorsque la conduite est stable.

Chaque roue stabilisatrice est contrôlée par un moteur séparé et dispose d'une suspension, ce qui lui permet de s'adapter aux surfaces irrégulières. Ces roues peuvent être abaissées manuellement pour faciliter la poussée et font office de béquille électrique lorsqu'elles sont bloquées en position, offrant un soutien à l'équilibre lors de l'attente d'un feu rouge ou d'un stationnement, et facilitant le stationnement lorsqu'elles sont chargées.

Tout contrôler en restant assis

Le T1 Pro, doté d'un écran tactile retina de 5,2 pouces, du système TARRAN OStm, de l'application TARRANtm et des boutons du guidon, met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour une conduite fluide et sûre.

Il suffit d'utiliser l'application ou la clé NFC pour verrouiller et déverrouiller, sans avoir besoin de cadenas lourds. Vérifiez le kilométrage restant, les données de conduite et divers autres paramètres qui sont affichés clairement à l'écran. Les boutons du guidon contrôlent directement le système d'éclairage intelligent, les roues stabilisatrices et même la caméra selfie, regroupant ainsi toutes les fonctions nécessaires sans avoir recours à des modules séparés. Les vibrations du guidon et les images en temps réel de la caméra arrière vous alertent sur les conditions de la route pour une conduite plus sûre. Grâce à la fonction miroir du téléphone, vous pouvez naviguer, passer d'une chanson à l'autre et prendre un appel.

Grâce à l'application TARRANtm, la prévention des vols est également plus intelligente. Le mode sentinelle s'active après l'arrêt de l'alimentation et peut détecter les situations anormales grâce à un gyroscope à 6 axes, émettre des alertes et enregistrer des vidéos en direct. Le module GPS permet aux utilisateurs de visualiser la position du vélo et d'activer les haut-parleurs pour une localisation précise.

Partez plus loin avec tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous aimez

Avec une capacité de poids totale maximale de 220 kg, le T1 Pro peut transporter confortablement deux enfants de moins de 1,26 mètre dans la boîte de chargement, ou 3 Euroboxes, tandis que l'espacement intelligent limite la longueur totale à 2260 mm, ce qui le rend plutôt compact et maniable dans sa catégorie. Dans sa version standard, le vélo cargo est équipé d'un siège enfant avec un harnais de sécurité à 5 points. Avec un porte-bagages arrière MIK, vous pouvez installer un siège pour un enfant plus grand ou une charge plus importante.

Grâce à la conception à double batterie, chacune ayant une capacité de 708 Wh, le vélo cargo offre une autonomie de 200 km*. Les batteries sont dissimulées au fond de la remorque, ce qui permet d'éviter les vols et le vieillissement dû à l'exposition.

Une expérience confortable pour les conducteurs et les passagers

Grâce à sa configuration phare et à son système intelligent, le T1 Pro offre une expérience de manoeuvre et de conduite confortable pour les cyclistes et les passagers, à des coûts d'entretien réduits.

Le T1 Pro est doté d'une suspension complète avec un débattement de 50 mm et 60 mm respectivement, les freins à disque hydrauliques 180 offrent un freinage puissant même dans des conditions difficiles. Les moyeux Gates Carbon Drivetm CDX et Enviolo Heavy Dutytm améliorent la durabilité, tout en réduisant la fréquence de nettoyage et de lubrification. Le système de direction à double câble permet un angle de braquage maximal de 90°, ce qui offre une plus grande flexibilité pour naviguer dans les allées étroites et changer de voie.

L'intelligence et les performances d'un vélo électrique dépendent en grande partie de son moteur, qui est le cerveau du système. L'utilisation de moteurs standard est plus facile mais limite la personnalisation. Le moteur développé en interne recueille des informations provenant de capteurs, effectue des calculs à grande vitesse et émet des signaux pour une assistance à la conduite plus souple et pour soutenir des fonctions intelligentes telles que les roues stabilisatrices. Il offre également un couple de 100 Nm, le meilleur de l'industrie, offrant un soutien exceptionnel pour les montées et le transport de lourdes charges.

Votre système de sécurité pense pour vous, avant même que vous ne le fassiez

Si le matériel est à la base de la sécurité, les systèmes intelligents élèvent son niveau.

La caméra arrière et le radar surveillent en permanence les véhicules en approche et alertent par l'intermédiaire de vibrations du guidon et un flux vidéo. La caméra frontale à 180° permet une visibilité avancée des conditions de la route, même lorsque la vue du conducteur est obstruée. Le système d'éclairage intelligent offre des feux de route et de croisement, des feux de virage et des feux de freinage automatique. Des alertes au bons moments renforcent le sentiment de contrôle et augmentent considérablement la sécurité dans des conditions de route complexes et pendant la conduite de nuit.

Un clic de photo et votre famille est en route

Tarran pense que les vélos cargos offrent plus qu'un simple moyen de transport écologique : ils permettent aux cyclistes de nouer des liens avec la nature. Le système audiovisuel du T1 Pro s'efforce d'améliorer les expériences de divertissement et d'étendre la polyvalence des scènes.

Il suffit d'appuyer sur le bouton du guidon et de le maintenir enfoncé pour que la caméra 1080P intégrée au tube de direction prenne des selfies du conducteur et des passagers et immortalise à l'improviste des moments de bonheur. Avec un support à vis standard de 1/4 de pouce pour les caméras tierces*, vous pouvez également emporter votre équipement préféré et le contrôler directement depuis le guidon. Le T1 possède 2 haut-parleurs Bluetooth intégrés, un panneau de chargement sans fil Qi2.0, 2 sorties USB pour que votre téléphone et vos autres appareils électroniques restent alimentés lors de vos déplacements.

Construit pour un avenir que vous aimerez

Le T1 Pro utilise des matériaux recyclables et adaptés aux enfants, une peinture à base d'eau respectueuse de l'environnement et des pièces en aluminium recyclé. Dès le début, TARRAN s'associe à un cabinet de conseil de premier plan pour mener des auto-audits de conformité au RGPD, pour veiller au respect de la vie privée dans toutes les fonctionnalités intelligentes.

TARRAN collabore avec KISKA, une agence européenne de conception renommée , pour le design industriel. En nous appuyant sur une structure mécanique raffinée, nous avons créé un cadre principal unique en une seule pièce. Le système d'éclairage intelligent, avec ses multiples capteurs, est parfaitement intégré dans le cadre, ce qui permet d'obtenir un langage de conception propre et fluide, qui confère une esthétique industrielle ultra-moderne, garantissant une notoriété générale élevée.

Visitez TARRAN du 3 au 7 juillet 2024 à l'Eurobike de Francfort :

Exposition principale : Hall 8.0, stand A08

Espace extérieur : F11, Stand C04

Prix et disponibilité

Le TARRAN T1 Pro devrait être disponible à la commande sur le site officiel de TARRAN d'ici la fin de l'année 2024. Le prix sera annoncé au quatrième trimestre 2024.

*Avec une double batterie, peut varier en fonction des situations réelles.

*Consultez le site Web pour obtenir la liste des modèles d'appareils photo compatibles.

Contact presse

Shu On Kwok

Directeur général

Portable : +49 151 219 000 27

E-Mail : [email protected]

Web : www.technikpr.com

Freda Lu

Chef du marketing

Portable : +86 1360 8035 264

E-Mail : [email protected]

Web : www.tarranbikes.com

Télécharger les documents relatifs aux produits

https://bit.ly/3zqmBjK

Suivez-nous sur

Facebook :@tarranbikes

LinkedIn : @TARRAN

Instagram :@tarranbikes

YouTube : @tarranbikes

À propos de TARRAN

TARRAN s'engage à faire progresser l'électrification de l'industrie du vélo grâce à l'énergie verte et à l'intelligence artificielle. Nous réimaginons le vélo avec l'esprit de la robotique, dans l'espoir de fournir des expériences de conduite intelligentes, accessibles et joyeuses, invitant plus de gens à commencer à faire du vélo et à mieux en faire. Issus d'entreprises de premier plan telles que DJI et Insta360, nous faisons confiance dans la technologie que nous utilisons afin de résoudre des problèmes concrets, tout en ayant un impact positif sur le monde dans lequel nous vivons tous. TARRAN opère désormais sur trois sites : Düsseldorf, Hong Kong et Shenzhen. Notre centre de R&D et d'essai est situé à Shenzhen, notre centre de production est situé en Europe.

Pour plus d'informations sur TARRAN T1 Pro, consultez le site : tarranbikes.com

Pour plus d'informations sur KISKA, veuillez consulter le site : kiska.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2451873/TARRAN_T1_Pro.jpg

3 juillet 2024 à 05:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :