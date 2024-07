Amflow, nouvel acteur majeur du VTT électrique, dévoile son premier modèle révolutionnaire équipé de DJI Avinox à l'Eurobike 2024





Des passionnés de vélo et des experts en technologie s'unissent pour intégrer un système de vélo électrique puissant et compact dans un cadre ultra-léger : l'Amflow PL

FRANCFORT, Allemagne, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Amflow, l'expert du VTT électrique qui conçoit des vélos électriques avec passion et ingéniosité, marque aujourd'hui son entrée dans l'industrie avec le lancement de l'Amflow PL. Offrant une puissance de pointe impressionnante de 850 W et affichant un poids ultra-léger pour l'industrie de 19,2 kg1, l'Amflow PL offre aux cyclistes une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performance, dissimulée sous une esthétique élégante de VTT électrique.

« En tant qu'ingénieurs passionnés de VTT, nous avons constaté de nombreuses innovations technologiques qui n'ont jamais trouvé leur place sur la scène du VTTAE », a déclaré Peter Archer, spécialiste senior des produits Amflow chez Amflow. « Nous avons associé notre expertise technologique à notre passion et nous présentons aujourd'hui Amflow à la communauté du VTT avec notre tout premier produit, l'Amflow PL. Nous pensons qu'il s'agit d'un moment clé pour l'industrie du VTTAE, où la technologie innovante et les matériaux ultra-légers se combinent pour transformer n'importe quel terrain en un paradis de possibilités pour les amateurs de VTT électrique. »

Cadre ultra-léger au design organique

L'Amflow PL est un VTTAE pleine puissance doté d'un corps incroyablement léger. Le cadre en fibre de carbone ultra-léger ne pèse que 2,27 kg1 et a été conçu et fabriqué par des experts pour offrir une expérience de conduite ultime, quelle que soit la destination du cycliste.

Domptez les terrains en toute confiance

Au coeur de l'Amflow PL se niche le DJI Avinox Drive System, qui intègre de multiples technologies de pointe tant au niveau du logiciel que du matériel. Le moteur est doté d'un réducteur planétaire à trains épicycloïdaux offrant un rapport puissance/taille inégalé sur le marché. Il délivre un couple de 105 N?m et une puissance de pointe de 850 W (puissance nominale de 250 W), pour un poids de seulement 2,52 kg1.

Les engrenages en polymère haute résistance à l'intérieur du moteur suppriment efficacement le bruit pendant le fonctionnement du réducteur à haute vitesse. Grâce à de multiples capteurs de haute précision intégrés, associés aux algorithmes avancés de DJI, il offre une assistance puissante et fluide dans une large variété de situations et de conditions.

Assistance adaptative aux préférences

Outre les modes d'assistance traditionnels, le DJI Avinox Drive System propose également un mode Auto, qui adapte l'assistance en temps réel en fonction de l'état de la route et de la position de conduite1. Une fois activé, le mode Auto permet aux utilisateurs d'affronter une large variété de terrains et de pentes sans nécessiter de changement de mode.

Pour les sentiers les plus difficiles, le mode Boost peut être activé pour recevoir instantanément un couple de 120 N?m et une assistance haute puissance de 1 000 W1, permettant de franchir les pentes raides en toute simplicité.

En outre, l'Amflow PL dispose d'un mode Marche qui propose une assistance à la marche intelligente pour faciliter la progression en côte, ainsi que d'une fonction Auto Hold (Maintien automatique) pour éviter le recul en pente et d'une assistance au démarrage en côte pour fournir un couple supplémentaire au démarrage. Il permet également le changement de vitesse stationnaire pour une expérience fluide et intuitive.

Charge rapide, batterie haute capacité pour une autonomie étendue

La batterie du système Avinox ne pèse que 2,87 kg1 et présente une densité énergétique ultra-élevée, garantissant une autonomie sans compromis.

Pour ceux qui veulent reprendre la route le plus rapidement possible, un chargeur rapide GaN compact et pratique de 12 A/508 W1 est capable de charger la batterie de 0 à 75 % en seulement 1,5 heure1.

En matière de durée de vie de la batterie, la surveillance en temps réel, l'autodécharge, la réduction active de la tension et les alertes d'anomalie alimentent toutes le système de gestion de la santé de la batterie pour créer une batterie durable et fiable qui conserve encore au moins 80 % de sa capacité après 500 cycles de charge et de décharge1.

Agilité et réactivité grâce à une géométrie de pointe

Le design polyvalent du cadre de l'Amflow PL présente une géométrie de pointe, offrant des performances équilibrées à la fois légères et hyper-agiles. Cette maniabilité stable et agile permet aux cyclistes d'affronter facilement les sentiers accidentés et les randonnées plus techniques.

Pour ceux qui souhaitent adapter la taille des roues à leurs besoins, la structure du cadre de l'Amflow PL est compatible avec des roues arrières de 27,5 et de 29 pouces1. Ainsi, que vous recherchiez un roulement plus doux avec des roues plus grandes ou une agilité avec des roues plus petites, un simple ajustement du « flip chip » permettra de monter l'une ou l'autre taille sans modifier le centre de gravité géométrique du cadre.

Rendement de pédalage optimisé

Doté d'une structure de mécanisme à quatre barres, l'Amflow PL réduit nettement le rebond de pédalage tout en améliorant considérablement l'efficacité du pédalage, garantissant que chaque coup de pédale compte.

Suspension supérieure

L'amortisseur arrière, co-réglé avec FOX, offre une réponse sensible en début de course pour filtrer efficacement les vibrations mineures. Il fournit également un support puissant en fin de course pour éviter les talonnements lors de chocs continus à haute vitesse ou de descentes abruptes, permettant aux cyclistes de profiter pleinement de chaque aventure hors route.

Danny Tien, Responsable Ventes Asie chez FOX a déclaré : « FOX a toujours été voué à la recherche du meilleur, ce qui reflète la passion d'Amflow pour créer une expérience de conduite ultime. Durant notre collaboration, nous avons été impressionnés par l'enthousiasme et le professionnalisme de l'équipe Amflow. En tant que partenaire commercial ou cycliste expérimenté, nous sommes ravis d'assister à la naissance de l'Amflow PL, un VTT électrique polyvalent. L'excellente maniabilité offerte par son design ultra-léger et avant-gardiste renforce notre conviction que la présence d'Amflow permettra à davantage de passionnés de cyclisme de profiter du frisson du VTT électrique. »

Le contrôle du bout des doigts

Au coeur du système DJI Avinox se trouve un écran de contrôle tactile OLED couleur de 2 pouces, directement intégré au cadre de l'Amflow PL. Les cyclistes bénéficient d'une multitude d'informations, notamment les données de conduite en temps réel, l'autonomie estimée et la possibilité d'ajuster le mode de conduite d'un simple balayage.

Un contrôle encore meilleur peut être obtenu grâce à des manettes sans fil compatibles Bluetooth qui se connectent sans fil à l'écran de contrôle. Les changements de mode et les réglages des paramètres peuvent être effectués en cours de conduite.

Connectés à l'application Avinox, les cyclistes bénéficient des accès suivants :

Paramètres personnalisables : Les paramètres des modes de conduite peuvent être rapidement personnalisés pour ajuster la puissance, le couple et la cadence, en fonction des habitudes de conduite.

Mode Antivol 1 : un mode Antivol protégé par mot de passe déclenche une alarme et l'application enverra une notification en cas de détection de mouvement non autorisé du VTTAE.

: un mode Antivol protégé par mot de passe déclenche une alarme et l'application enverra une notification en cas de détection de mouvement non autorisé du VTTAE. Localisation à distance : l'emplacement du vélo en temps réel peut être facilement vérifié.

Enregistrement complet des données, partage facile des métriques

Grâce à l'écran de contrôle ou à l'application Avinox, les cyclistes peuvent consulter des données riches telles que la vitesse, l'autonomie, la cadence, la puissance, le couple, la pente, l'altitude, les calories brûlées, la durée du trajet, la fréquence cardiaque, etc. Ces données peuvent également être facilement synchronisées avec des applications tierces telles que Strava pour être partagées avec des amis et la communauté VTT électrique.

Testé minutieusement pour une fiabilité optimale

Les cyclistes possédant un vélo Amflow PL et les utilisateurs des composants du DJI Avinox Drive System peuvent être assurés de la qualité des produits, qui ont été certifiés par des organismes faisant autorité tels que TÜV SÜD, UL Solutions et TÜV Rheinland1.

En outre, Amflow a mis en place une plateforme de test pour réaliser une large variété de tests de fiabilité sur la résistance du cadre, l'imperméabilité et le transport longue distance dans des conditions de conduite réelles. Cette solution garantit la stabilité et la sécurité du produit dans des environnements extrêmes, offrant une assurance qualité complète.

Prix et disponibilité

Les produits Amflow devraient être disponibles d'ici le quatrième trimestre 2024 chez les revendeurs agréés en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni, entre autres. Ce réseau de service mondial offre aux clients des services rapides, efficaces et professionnels, garantissant en permanence la qualité des produits.

Pour plus d'informations sur Amflow et l'Amflow PL, veuillez visiter : https://www.amflowbikes.com/pl-carbon

À propos d'Amflow

Créée en 2023, Amflow est la création d'experts en technologie passionnés par le VTT. La marque s'efforce d'étonner avec une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performances, dissimulée dans des silhouettes de VTT électriques élégantes. L'engagement d'Amflow envers l'industrie du vélo électrique est de faire de ses VTT électriques la référence pour tous les cyclistes amateurs de VTTAE, cherchant à transformer n'importe quel terrain en un paradis de possibilités.

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. De nos jours, DJI oeuvre à la construction d'un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que le cyclisme, les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier, comme jamais auparavant.

1 Données testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page du produit sur le site officiel d'Amflow.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2450854/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2453451/Eurobike.jpg

3 juillet 2024 à 04:35

