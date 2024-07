Brenus Pharma, remporte le prix BIG Start-up de l'année par French Tech Saint-Etienne Lyon dans le cadre de la Mission French Tech





À l'occasion de son événement annuel "BIG UP", French Tech Saint-Etienne Lyon a décerné le trophée de la BIG Start-up de l'année, récompensant une start-up illustrant la richesse et l'innovation du territoire.

French Tech Saint-Etienne Lyon, association d'intérêt général créée en 2015, favorise la création, la croissance et l'internationalisation des entreprises innovantes de Lyon et de Saint-Étienne.

Labellisée parmi les 17 Capitales French Tech par le Gouvernement jusqu'en 2026, elle décline la feuille de route de La Mission French Tech, dépendant du ministère de l'Économie, inscrivant ainsi le territoire de Lyon St Étienne dans un réseau de plus de 100 Communautés French Tech présentes sur les cinq continents.

Les Capitales et Communautés French Tech sont de véritables portes d'entrée pour les start-ups françaises dans l'écosystème global de la French Tech.

Le 17 juin dernier, à Lyon, lors du conseil d'administration de French Tech Saint-Etienne Lyon, composé de fondateurs et CEO de start-ups locales ainsi que d'acteurs de l'innovation tels que des incubateurs, clusters et grands groupes, Brenus Pharma a été élue BIG Start-up de l'année.

« En remportant ce prix, Brenus Pharma s'est distinguée parmi 12 candidatures retenues, répondant à des critères d'innovation et d'impact positif sur notre territoire. Nous sommes fiers de compter Brenus Pharma parmi nos adhérents, aujourd'hui reconnue comme un acteur prometteur de notre réseau, reflétant parfaitement les valeurs de la Mission French Tech », a déclaré Lucie Texier, Déléguée Générale de French Tech Saint-Etienne Lyon.

À propos de French Tech Saint-Etienne Lyon :

Avec l'ensemble des acteurs qui accompagnent l'innovation, French Tech Saint-Etienne Lyon fédère et anime l'écosystème local. Elle participe aux transitions environnementales et sociales pour un territoire durable et inclusif de l'innovation et de l'entrepreneuriat. L'association compte plus de 539 adhérents, dont 475 start-ups et 64 partenaires publics et privés.

A propos de Brenus Pharma:

Brenus Pharma, entreprises de biotechnologies a développé sa plateforme STC (Stimulated Tumor Cells), une plateforme technologique imitant les conditions de rechutes des patients atteints de cancer pour produire une nouvelle génération d'immunothérapies.

