Manhattan Associates remporte le prix « Best Sustainability Initiative » aux EMEA VIP Awards 2024

Manhattan Associates (NASDAQ : MANH) annonce avoir été désigné lauréat de la catégorie Best Sustainability Initiative des VIP Awards 2024. Évaluée aux côtés de nombreux candidats, la technologie Manhattan Active® Supply Chain a été choisie pour sa capacité à donner aux entreprises les moyens de prendre des décisions plus respectueuses de l'environnement à travers diverses fonctions de la Supply Chain et du Retail.

Manhattan permet aux distributeurs d'atteindre les meilleurs niveaux en matière d'expérience client et de rentabilité, tout en leur fournissant les fonctionnalités et l'innovation nécessaires pour respecter les normes environnementales.

En offrant une visibilité et un contrôle de bout en bout, les solutions de Manhattan aident les distributeurs à optimiser leurs opérations en termes de rapidité, de rentabilité et, surtout, de respect de l'environnement. Cela va de l'utilisation de systèmes avancés de gestion des transports (TMS) pour réduire les kilomètres parcourus et les émissions carbones, à la mise en oeuvre d'algorithmes puissants qui minimisent les déchets d'emballage, en passant par l'application de systèmes de gestion des commandes (OMS) plus intelligents qui réduisent les livraisons et retours inutiles.

« Le respect de l'environnement est devenu un élément essentiel pour les dirigeants d'entreprise et les consommateurs. Le jury a clairement été convaincu par l'impact positif que la technologie Manhattan peut avoir sur la communauté au sens large », commente Vicki Cantrell, fondatrice et PDG de Vendors in Partnership.

« Nous sommes très fiers d'avoir remporté le prix Best Sustainability Initiative aux EMEA VIP Awards 2024 », déclare Henri Seroux, SVP EMEA de Manhattan Associates. « Nos solutions permettent aux retailers de rationaliser leurs opérations et leur distribution, ce qui minimise leur impact environnemental sans pour autant compromettre leur efficacité. Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance de notre engagement pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus durables. Il témoigne également que les solutions de la suite Manhattan Active Supply Chain tiennent cette promesse sur le terrain », conclut Henri Seroux.

Les Vendors in Partnership (VIP) Awards rassemblent les fournisseurs de solutions qui alimentent l'écosystème Retail. L'objectif de ces Awards est de récompenser la valeur que ces solutions apportent au secteur, et de mettre à l'honneur la volonté de se transformer, de créer des partenariats de long terme, et de développer des solutions avancées.

A propos de Manhattan Associates

Manhattan Associates est un fournisseur mondial de technologies pour la gestion logistique et le commerce omnicanal (WMS, TMS, OMS et POS). Nos solutions permettent d'unifier l'information à travers toute l'entreprise, en faisant converger les ventes avec l'exécution logistique. Ces solutions logicielles, leur socle technologique et l'expérience inégalée des équipes Manhattan contribuent à la croissance et à la rentabilité des clients de l'entreprise à travers le monde.

Les solutions de Manhattan Associates sont disponibles en mode cloud afin que, partout dans le magasin, dans votre réseau logistique ou depuis vos centres de distribution, vous soyez prêt à récolter les fruits de votre transformation omnicanale. Pour plus d'informations : www.manh.com.fr

3 juillet 2024 à 03:05

3 juillet 2024 à 03:05