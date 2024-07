La plateforme NIQ Activate maintenant disponible sur Microsoft Azure Marketplace





NielsenIQ (NIQ) annonce ce jour la disponibilité de NIQ Activate sur Azure Marketplace de Microsoft, une boutique en ligne fournissant des applications et des services pour une utilisation sur Azure. Les clients NIQ peuvent désormais bénéficier de la plateforme cloud Azure productive et fiable, avec un déploiement et une gestion rationalisés.

NIQ Activate aide les détaillants et les entreprises de biens de consommation emballés (CPG) à tirer parti des connaissances et de la personnalisation des données de pointe de NIQ pour permettre une collaboration approfondie pour stimuler la performance et les engagements ciblés. Les capacités d'IA et d'analyse de données de classe mondiale de Microsoft Azure aident les entreprises à prendre des décisions plus éclairées.

NIQ Activate est une plateforme SaaS collaborative qui permet aux détaillants et aux marques de passer des données aux informations, en passant par l'activation et la mesure de la valeur. La plateforme permet aux entreprises de biens de consommation emballés de définir et d'assembler des audiences, d'obtenir des informations guidées par les sources de données des détaillants et de NIQ, de planifier et de déployer des campagnes et de mesurer les résultats.

« Nous sommes ravis d'annoncer un processus de transaction simplifié et plus rapide pour NIQ Activate auprès des clients Microsoft Azure dans le monde entier. NIQ Activate offrira aux clients la possibilité de tirer parti de nos capacités d'analyse et de données de classe mondiale et de stimuler l'innovation dans l'industrie. Cette collaboration vise à donner aux entreprises les moyens de prendre de meilleures décisions plus rapidement et de créer des engagements significatifs pour les détaillants, les fournisseurs et les clients », déclare Xavier Facon, vice-président principal des produits, NIQ.

Parmi les avantages de NIQ Activate sur Microsoft Azure Marketplace figurent :

Processus simplifié : délai de déploiement raccourci pour les clients avec une promesse de simplification des processus d'approvisionnement et de facturation.

délai de déploiement raccourci pour les clients avec une promesse de simplification des processus d'approvisionnement et de facturation. Accélération des transactions pour les clients NIQ existants via la plateforme Microsoft Marketplace.

pour les clients NIQ existants via la plateforme Microsoft Marketplace. Expansion mondiale : les clients Microsoft Azure sur 141 marchés ont accès à NIQ Activate pour les aider à stimuler la prochaine phase de croissance.

les clients Microsoft Azure sur 141 marchés ont accès à NIQ Activate pour les aider à stimuler la prochaine phase de croissance. Budget cloud maximisé : allouez 100 % de vos achats Azure Marketplace à vos engagements budgétaires dans le cloud.

NIQ Activate permet aux détaillants de créer de la valeur ajoutée et d'accélérer la croissance via le retail média, des expériences personnalisées et des informations exploitables sur les catégories et les clients. La plateforme Activate exploite les capacités d'Azure Marketplace en matière de données et d'IA avec des clients de première partie et des données de vente pour améliorer les engagements des clients pour les détaillants.

Jake Zborowski, directeur général, plateforme Microsoft Azure, Microsoft Corp., déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir NielsenIQ sur la plateforme Microsoft Azure Marketplace, ce qui donne à nos partenaires une grande visibilité auprès des clients cloud aux quatre coins du globe. Azure Marketplace offre des expériences de qualité de classe mondiale provenant de partenaires de confiance mondiaux avec des solutions éprouvées pour fonctionner de manière optimale avec Azure. »

À propos de NIQ :

NielsenIQ (NIQ) est le leader mondial de la Consumer intelligence (veille de la clientèle), qui offre la compréhension la plus globale du comportement d'achat des consommateurs en révélant de nouvelles voies de croissance. NIQ a fusionné avec GfK en 2023, unissant les deux leaders du secteur pour atteindre une portée mondiale incomparable. Aujourd'hui, NIQ est présent dans plus de 95 pays et couvre 97 % du PIB. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs - fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe - NIQ offre la Full Viewtm.

