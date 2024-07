Flytxt nommé dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® sur l'utilisation de l'IA dans les relations client et les opérations commerciales des CSP





DUBAÏ, EAU et MUMBAI, Inde, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Flytxt, l'un des principaux fournisseurs de solutions SaaS d'IA qui maximisent la valeur à vie des clients (CLTV) pour les entreprises à abonnement, annonce figurer en tant qu'acteur de niche dans le rapport Gartner Magic Quadrant sur l'utilisation de l'IA dans les relations client et les opérations commerciales des CSP.

Flytxt estime que son inclusion dans le rapport reflète son expertise dans la fourniture de solutions de maximisation du CLTV éprouvées sur le marché pour les CSP (fournisseurs de services de communication), en s'appuyant sur son IA spécialisée, développée et affinée pendant 12 ans, et entraînée avec des trillions de points de données provenant de l'industrie. Les solutions SaaS d'IA , rapidement déployables, aident les CSP à optimiser les décisions et les actions dans tous les contextes d'engagement des clients, tels que le marketing, le service à la clientèle ou la gestion des produits, afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

« Nous sommes ravis d'être inclus dans le rapport Gartner Magic Quadrant sur l'IA appliquée aux opérations clients et commerciales dans le domaine des CSP. Nous avons choisi d'adopter une approche productiviste pour fournir des solutions d'IA, motivés par notre vision selon laquelle une IA qui apprend continuellement à partir de différents contextes d'engagement des clients et des marchés fournit une précision considérablement améliorée et un retour sur investissement plus rapide pour les clients », déclare le Dr Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt.

« Nos solutions d'IA permettent aux CSP d'obtenir des informations plus approfondies sur l'utilisation des produits et le comportement des clients tout au long de leur cycle de vie, ce qui les aide à optimiser les opportunités pour maximiser la valeur à vie des clients et des produits. Ils peuvent revoir et affiner les catalogues de produits existants, lancer de nouveaux produits et de nouvelles offres, prévoir les actions ou les besoins futurs des clients, améliorer l'adoption du numérique et la fidélisation, et renforcer l'efficacité du marketing et des soins, ce qui se traduit par des résultats commerciaux tangibles », ajoute-t-il.

Les solutions d'IA pour l'expérience client (CX) efficacement formées et prêtes à être déployées de Flytxt offrent une précision supérieure, une efficacité, une confiance de l'utilisateur et un délai de rentabilisation plus rapide que les solutions d'IA génériques ou personnalisées. Aujourd'hui, plus de 75 CSP utilisent les solutions de Flytxt pour améliorer le parcours de leurs clients et maximiser la valeur de leur vie.

Pour plus d'informations sur Flytxt et ses solutions de maximisation du CLTV, veuillez consulter le site www.flytxt.com.

Gartner, Magic Quadrant sur l'utilisation de l'IA dans les relations client et les opérations commerciales des CSP, par Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4 juin 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Ces marques sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

3 juillet 2024

