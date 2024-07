Lone Star Funds annonce la clôture finale de son fonds Lone Star Fund XII





Lone Star Funds (« Lone Star ») a annoncé aujourd'hui avoir procédé à la clôture finale de son douzième « opportunity fund » (fonds pour la création de possibilités économiques), le fonds Lone Star Fund XII, L.P. (« LSF XII »). Le capital total disponible du fonds LSF XII s'élève à environ 5,3 milliards USD.

« Lone Star est un investisseur très discipliné et axé sur la valeur qui a fait ses preuves en investissant à travers de multiples cycles sur plusieurs décennies. Cette expérience nous a permis d'établir des relations à long terme avec nos investisseurs, que nous remercions pour leur soutien indéfectible », a déclaré Donald Quintin, directeur général et président mondial de Lone Star. « Avec la clôture de notre dernier fonds, nous allons continuer à rechercher de la valeur principalement dans les entreprises affectées par l'incertitude macroéconomique actuelle et qui font face à des difficultés en termes de crédits aux entreprises, en nous appuyant sur le mandat flexible de LSF XII pour pivoter entre différents marchés et classes d'actifs. »

La série Opportunity Fund de Lone Star se concentre sur les opportunités qui émergent pendant les périodes de perturbation du marché, en mettant l'accent sur les entreprises, les vendeurs et les actifs qui ont besoin d'un soutien en capital et d'une direction pour réussir face aux conditions économiques et de marché difficiles. La série se concentre également sur les portefeuilles de créances douteuses (non performing loans, NPL) dans une série de catégories d'actifs dérivant de la situation économique et des pressions réglementaires.

Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a lancé 24 fonds de capital-investissement pour un total d'engagements d'environ 92 milliards USD.

Le prédécesseur du fonds LSF XII, le fonds Lone Star Fund XI, L.P., a été définitivement clôturé en février 2019, son total d'engagements s'élevant à environ 8,1 milliards USD.

À propos de Lone Star

Lone Star est une société de capital-investissement de premier plan qui conseille des fonds investissant à l'échelle mondiale dans des actions, des crédits, des biens immobiliers et d'autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a lancé 24 fonds de capital-investissement pour un total d'engagements d'environ 92 milliards USD. Les fonds de la société sont organisés en trois séries : la série Opportunity Fund (fonds pour la création de possibilités économiques), la série Commercial Real Estate Fund (fonds immobiliers commerciaux) et la série U.S. Residential Mortgage Fund (fonds hypothécaires résidentiels). Lone Star investit pour le compte de ses commanditaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des fonds de dotation qui soutiennent la recherche médicale, l'enseignement supérieur et d'autres causes philanthropiques. Pour plus d'informations sur Lone Star Funds, prière de consulter le site www.lonestarfunds.com.

3 juillet 2024 à 02:55

