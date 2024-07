Regula répond aux besoins des experts légistes avec un logiciel d'exploitation rapide et intuitif





Regula, un développeur mondial de dispositifs forensiques et de solutions de vérification d'identité, vient de lancer une mise à jour importante de son logiciel d'exploitation, Regula Forensic Studio. Cette optimisation notable vient renforcer la fonctionnalité des dispositifs forensiques, améliore la convivialité, rationalise les opérations et permet un examen plus précis des documents.

Compatible avec les dispositifs forensiques avancés les plus récents de Regula, y compris le comparateur spectral à double vidéo phare de la société, le Regula 4308, le logiciel Regula Forensic Studio facilite l'examen manuel de textes manuscrits, de billets de banque, de documents de voyage et d'identité, d'objets de collection, etc. Fourni dans un ensemble avec des appareils forensiques et disponible prêt à l'emploi, Regula Forensic Studio prend en charge tous les appareils Regula dans un laboratoire forensique, créant ainsi une expérience utilisateur fluide et permettant un large éventail d'examens.

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations de Regula Forensic Studio renforcent sensiblement l'expérience utilisateur, ainsi que la commodité, la rapidité et la précision de l'expertise.

Les améliorations cruciales de la vitesse et de la précision de l'examen comprennent :

Une nouvelle architecture multiplateforme qui rationalise considérablement le traitement des documents et les rapports, et assure une compatibilité totale avec tous les principaux systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux et macOS.

qui rationalise considérablement le traitement des documents et les rapports, et assure une compatibilité totale avec tous les principaux systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux et macOS. La possibilité de créer des scénarios prédéfinis (macros) pour les tâches répétitives , ce qui permet d'automatiser le processus de vérification pour certains types de documents. Par exemple, si un expert doit vérifier une liasse de billets, il peut enregistrer automatiquement la séquence des contrôles (y compris toutes les techniques d'éclairage et de filtrage) pour un billet et la répéter automatiquement pour le reste de la liasse. Non seulement cette fonctionnalité rationalise l'ensemble du processus, mais elle élimine également les erreurs humaines.

, ce qui permet d'automatiser le processus de vérification pour certains types de documents. Par exemple, si un expert doit vérifier une liasse de billets, il peut enregistrer automatiquement la séquence des contrôles (y compris toutes les techniques d'éclairage et de filtrage) pour un billet et la répéter automatiquement pour le reste de la liasse. Non seulement cette fonctionnalité rationalise l'ensemble du processus, mais elle élimine également les erreurs humaines. Vérification d'identité entièrement automatisée en quelques secondes grâce à une intégration optimale avec Regula Document Reader SDK, qui reconnaît instantanément le type de document et valide toutes ses données à partir des zones de lecture automatique, des puces RFID, des codes-barres et effectue les contrôles de sécurité disponibles.

grâce à une intégration optimale avec Regula Document Reader SDK, qui reconnaît instantanément le type de document et valide toutes ses données à partir des zones de lecture automatique, des puces RFID, des codes-barres et effectue les contrôles de sécurité disponibles. Intégration accrue avec le système de référence de l'information (IRS), ce qui facilite la comparaison d'un document examiné à son image de référence de la base de données. Grâce à la synchronisation en temps réel entre RFS et le système de référence de l'information, la source de lumière active de l'appareil est basculée sur celle utilisée dans l'échantillon de référence, et vice versa. Cette approche permet une rapidité et une efficacité accrues des examens.

(IRS), ce qui facilite la comparaison d'un document examiné à son image de référence de la base de données. Grâce à la synchronisation en temps réel entre RFS et le système de référence de l'information, la source de lumière active de l'appareil est basculée sur celle utilisée dans l'échantillon de référence, et vice versa. Cette approche permet une rapidité et une efficacité accrues des examens. Mesure automatisée de la surface résiduelle des billets, une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée pour répondre aux besoins des clients. Elle utilise les références de billets du Regula IRS pour mesurer automatiquement la zone intacte d'un billet et déterminer s'il peut être accepté par la banque.

Les principales améliorations de l'utilisabilité comprennent :

Une nouvelle interface intuitive et conviviale .

. Support multi-écran pour permettre aux utilisateurs de glisser-déposer des onglets d'application d'un écran à l'autre, un procédé particulièrement pratique lorsque vous travaillez avec plusieurs images.

pour permettre aux utilisateurs de glisser-déposer des onglets d'application d'un écran à l'autre, un procédé particulièrement pratique lorsque vous travaillez avec plusieurs images. Superposition d'image colorée , une nouvelle fonctionnalité qui met en évidence différents éléments de deux images pour une comparaison plus facile.

, une nouvelle fonctionnalité qui met en évidence différents éléments de deux images pour une comparaison plus facile. Visualisation pseudocolore , une fonctionnalité qui utilise des couleurs vives de substitution pour mettre en évidence les zones dans la même couleur (comme certaines nuances de gris indiscernables) pour une meilleure visualisation.

, une fonctionnalité qui utilise des couleurs vives de substitution pour mettre en évidence les zones dans la même couleur (comme certaines nuances de gris indiscernables) pour une meilleure visualisation. Détection automatique du code d'identification de la machine (MIC), une nouvelle fonctionnalité qui détecte un motif unique de points jaunes laissé par les imprimantes et les photocopieurs laser couleur sur les feuilles de papier. Cela permet d'identifier la source des documents imprimés.

« Dans le secteur encombré de la vérification d'identité, Regula se démarque en s'améliorant sans relâche et en adoptant une approche centrée sur le client au coeur de ses activités de R&D. Avec cette mise à jour, le logiciel Regula Forensic Studio est devenu nettement plus rapide et efficace. Cette mise à jour est le reflet des avis d'experts forensiques externes et de nos clients, et intègre des fonctionnalités conçues pour traiter des cas d'utilisation spécifiques et améliorer les opérations. Cette approche centrée sur l'utilisateur nous aide à améliorer la fonctionnalité de nos solutions et à répondre de la manière la plus efficace possible à l'évolution des besoins de nos clients », déclare Ihar Kliashchou, directeur de la technologie, Regula.

Pour consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités et capacités et en savoir plus sur la récente mise à jour de Regula Forensic Studio, rendez-vous sur le site web de Regula.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs forensiques et de solutions de vérification d'identité. Avec plus de 30 ans d'expérience en recherche légiste et la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires en matière de vérification de documents et de biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organisations et 80 autorités chargées du contrôle des frontières dans le monde de fournir un excellent service client sans compromettre la sécurité, la sûreté ou la rapidité. Regula a été nommé à plusieurs reprises fournisseur représentatif dans le Gartner® Market Guide pour la vérification de l'identité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

3 juillet 2024 à 02:05

