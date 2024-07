ACAMS attribue dix bourses à des professionnels de la lutte contre la criminalité financière en France





En célébrant la décennie de travaux dévoués du Chapitre France, ACAMS continue à offrir aux talents de la lutte contre la criminalité financière des opportunités de développement de carrière, d'éducation et de réseautage.

PARIS, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- En commémoration du parcours effectué par Le Chapitre France ACAMS qui, depuis dix ans, encourage l'excellence professionnelle dans le secteur de la lutte contre la criminalité financière, ACAMS, une organisation mondiale de premier plan dédiée à la lutte contre la finance illégale, a le plaisir d'annoncer les derniers récipiendaires de sa bourse d'études ACAMS.

Un jury composé de représentants de Western Union, de La Banque Postale et de ACAMS, a identifié dix professionnels distingués de la lutte contre la criminalité financière originaires de France pour recevoir des bourses d'études. Cinq lauréats ont ainsi obtenu :

Une bourse d'études complète pour passer l'examen du CAMS, comprenant les classes virtuelles, l'examen et une année d'adhésion ACAMS.

Cinq autres ressortissants français recevront une adhésion gratuite d'un an à l'ACAMS.

Considérée comme la référence en matière de certification de lutte contre la criminalité financière, la certification CAMS permet aux professionnels d'acquérir des connaissances et une expertise approfondies afin de renforcer les programmes de conformité, de protéger les institutions contre l'exploitation criminelle et de répondre à des exigences réglementaires en constante évolution. Les membres de ACAMS rejoignent une communauté mondiale de plus de 100 000 experts dans 180 juridictions, et ont accès à des cours en ligne exclusifs, à des webinaires, au réseautage et au mentorat.

Ces ressources sont spécifiquement destinées à soutenir les professionnels de la lutte contre la criminalité financière en France en améliorant leurs capacités et en les connectant à un réseau mondial d'experts en conformité pour mettre fin à la criminalité financière et protéger nos communautés.

« Nous sommes fiers de récompenser ces dix boursiers d'exception en France », déclare Neil Sternthal, CEO, ACAMS. « Avec le soutien de cette bourse, ils sont prêts pour des carrières prometteuses en tant que futurs dirigeants de la communauté de la lutte contre la criminalité financière et pour jouer un rôle essentiel dans le façonnement d'un écosystème financier sûr ».

Dan Benisty, membre du conseil d'administration du Chapitre ACAMS France, directeur de la conformité anti-blanchiment chez Western Union pour l'Europe du Nord et membre du jury de la bourse d'études, ajoute : « Ce fut un honneur d'avoir été témoin de l'enthousiasme et de l'engagement de tant de professionnels talentueux de la lutte contre le crime financier en France. Cette bourse témoigne de la mission continue à former la prochaine génération d'experts qui préserveront l'intégrité de nos systèmes financiers ».

Le Chapitre France ACAMS a été créée en 2013 pour faciliter la coopération entre les professionnels des secteurs privé et public dans la lutte contre la criminalité financière. L'initiative des bourses d'études ACAMS a été lancée en 2021 pour encourager la diversité et l'inclusion en aidant les professionnels de la conformité issus de milieux divers à progresser dans leur carrière. Les bourses d'études ACAMS ont déjà été attribuées à plus de 100 professionnels dans le monde entier et ont attiré des centaines de candidats dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur le Chapitre France ACAMS, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur les juges et les bénéficiaires des bourses, consultez le site www.acams.org/boursedétude/acams/france.

À propos de ACAMS

ACAMS est une organisation internationale de premier plan dont les membres se consacrent à la formation à la lutte contre la criminalité financière, aux bonnes pratiques et à l'établissement de réseaux entre pairs au niveau mondial. Avec plus de 100 000 membres répartis dans 180 juridictions, l'ACAMS s'est donné pour mission de mettre fin à la criminalité financière en fournissant des services de partage des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de sanctions, des services de réduction des risques, des initiatives ESG et des plateformes de dialogue public-privé. La certification CAMS de l'association est la qualification de référence pour les professionnels de la lutte contre la criminalité financière, tandis que les certifications CGSS et CCAS s'adressent respectivement aux professionnels des sanctions et aux spécialistes de la lutte contre la criminalité financière travaillant dans le domaine de la crypto. Les plus de 60 sections de l'ACAMS dans le monde amplifient la mission de l'association par le biais d'initiatives de formation et de mise en réseau. Visitez acams.org pour plus d'informations.

