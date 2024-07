LumenHaus lance une plateforme durable innovante et une solution énergétique domestique intelligente





MUNICH, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- LumenHaus, une plateforme innovante promouvant la transition énergétique grâce à un approvisionnement énergétique décentralisé, communautaire et durable, a lancé une initiative révolutionnaire en matière de durabilité et a dévoilé sa solution énergétique domestique intelligente tout-en-un au CinemaxX, à Munich.

L'événement a rassemblé des experts du secteur et des médias, notamment Eckhart Gouras, directeur général de PV Magazine ; Andreas Hauer, VP de l'association allemande des systèmes de stockage de l'énergie ; Nils Kleefeld, influenceur dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électromobilité ; et Roman Eckschlager, fondateur et entrepreneur de Directoa Holding GmbH.

LumenHaus s'engage pour un avenir durable grâce à sa plateforme qui bénéficie à la fois aux partenaires et aux clients. Sa dernière conception innovante s'appuie sur l'IA pour favoriser les avancées technologiques. Pour les installateurs, LumenHaus offre un modèle commercial générant des revenus, tout en fournissant aux ménages une solution énergétique complète optimisée par l'IA.

Concevez votre système : Une expérience novatrice de l'énergie dans la maison intelligente

LumenHaus est fier de présenter une toute nouvelle expérience d'énergie intelligente pour les familles avec « Design Your System ». Développé par une équipe d'experts en algorithmes, d'ingénieurs en données et de spécialistes des services de réseau, le système crée une bibliothèque d'algorithmes intelligents qui permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un niveau de professionnalisme et d'efficience sans précédent, en alimentant votre parcours depuis la conception et l'achat du programme jusqu'à l'installation.

Système énergétique domestique intelligent LumenHaus : s'adapter aux besoins en électricité des ménages

LumenHaus combine des modules noirs à haute efficience, un système de stockage d'énergie tout-en-un et un chargeur pour véhicules électriques. Cette solution complète comporte des capacités matérielles et logicielles entièrement intégrées, ce qui permet d'offrir aux utilisateurs finaux des services personnalisés grâce à l'apprentissage rapide des données et à la mise à niveau continue des performances des produits. Les systèmes énergétiques domestiques restent ainsi en parfait état, ce qui garantit une expérience énergétique intelligente plus sûre, plus fiable et de meilleure qualité.

Le système utilise également les ressources de localisation et de cartographie - y compris l'emplacement de la maison, la taille du toit, les angles d'éclairage, les ensembles de données brutes sur l'énergie solaire et d'autres données - pour calculer avec précision les besoins énergétiques spécifiques d'un ménage. Cette approche maximise l'écoefficience des systèmes énergétiques domestiques tout en soutenant les objectifs de développement durable.

En outre, tous les produits LumenHaus peuvent être gérés intelligemment grâce à l'application LumenHaus APP, un système de gestion de l'énergie domestique basé sur le cloud qui comprend des services de centrale électrique virtuelle (VPP). Cela permet aux propriétaires de bénéficier d'une énergie fiable tout en contribuant à la valeur du réseau.

« LumenHaus s'est engagé à créer des valeurs grâce au numérique, à des mises à niveau technologiques intelligentes et à des services énergétiques à domicile ; nous pensons que le LumenHaus All-in-One ESS et l'APP de gestion de l'énergie peuvent aider davantage de familles à vivre un mode de vie à faible émission de carbone et à construire un avenir vert ensemble », déclare M. Martin Beyer, directeur des partenariats et du développement commercial, LumenHaus GmbH.

