Le plus grand concours de cybersécurité de l'hémisphère oriental a rencontré un franc succès. La Matrix Cup a généré des résultats sans précédent dans plusieurs domaines.





QINGDAO, Chine, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La Matrix Cup Cyber Security Competition a récemment refermé ses portes au Qingdao International Convention Center. Le concours a proposé trois sections clés : Le concours d'exploitation des vulnérabilités, le défi de l'intelligence artificielle (à grand modèle) et le concours offensif et défensif par équipe ont attiré plus de 1 000 équipes et près de 3 000 joueurs du monde entier qui ont lancé une attaque commune pour remporter le prix de 20 millions.

En tant que plus grande compétition de cybersécurité de l'hémisphère Est, avec les prix les plus importants et les meilleures compétitions offensives et défensives, la Matrix Cup a établi un certain nombre de records sectoriels. En termes de configuration, la Matrix Cup a mis en place trois axes et cinq événements majeurs, couvrant ainsi pour la première fois l'ensemble des principaux types d'événements de l'industrie. En termes de taille d'équipe, la Matrix Cup a attiré plus de 1 000 équipes et près de 3 000 joueurs d'institutions de recherche scientifique et d'unités gouvernementales et d'entreprises du monde entier, qui se sont inscrits à la compétition. Il convient de mentionner que la proportion de joueuses dans la Matrix Cup dépasse de loin celle d'événements similaires, et qu'elles ont pleinement démontré le charme des hackers féminins dans la compétition, tout en obtenant des résultats remarquables. En ce qui concerne les résultats de la compétition, la Matrix Cup a permis de réaliser de nombreuses avancées dans le domaine des logiciels et du matériel informatique de renommée internationale. En termes d'innovation technologique, le concours a inclus pour la première fois des produits innovants tels que les grands modèles, et a mis en place une section d'IA (grand modèle) pour cultiver en parallèle des talents pratiques en matière d'IA. En outre, le concours a organisé une compétition humain-machine 3vs3 afin de créer un événement de référence pour l'innovation technologique en matière de « sécurité + IA ».

La compétition de cybersécurité Matrix Cup, basée sur le concept de « réseau réel, soldats réels, combat réel et entraînement réel », vise à renforcer les capacités pratiques des talents en matière de sécurité par la simulation de confrontation, la simulation d'infiltration et la simulation d'attaque et de défense, et à identifier les vulnérabilités et les menaces du système. L'équipe chargée de la compétition a fait preuve d'excellence, et les joueurs ont défié des applications courantes telles que des dispositifs de coeur de réseau, des produits de bureautique, des services cloud, des dispositifs mobiles, des systèmes d'exploitation, des navigateurs et des bases de données, ainsi que des applications d'IA artificielle à grand modèle grâce à des techniques astucieuses telles que l'exploitation conjointe de multiples vulnérabilités, reflétant ainsi la valeur de la compétition et des attaques de sécurité des réseaux internationaux.

La Matrix Cup continuera d'assumer à l'avenir la responsabilité de la sélection et de la formation de talents en cybersécurité dotés de capacités pratiques, afin de contribuer efficacement au développement de nouvelles forces productives éprouvées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452816/image_5029886_41510308.jpg

2 juillet 2024 à 21:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :