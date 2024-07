Hisense s'associe à Safe-Hub Berlin afin de créer des séances de visionnement inclusives lors de l'EURO 2024tm de l'UEFA





QINGDAO, Chine, 2 juillet 2024 /CNW/ - Hisense, un fabricant mondial d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Safe-Hub Berlin pour unir une communauté diversifiée de jeunes grâce au pouvoir du soccer lors de l'EURO 2024tm de l'UEFA. En tant que partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA, Hisense soutiendra une série de 16 séances de visionnements publiques à Safe-Hub Berlin, où les jeunes amateurs pourront regarder le tournoi dans un environnement sécuritaire et accueillant et participer à des séances de visionnement de sports et séances éducatives qui favorisent l'inclusion et la cohésion.

Situé dans le district de Wedding, Safe-Hub Berlin, offre aux jeunes un espace sécuritaire pour jouer, apprendre et grandir, ainsi qu'un espace où ils peuvent vivre les sensations fortes de l'EURO 2024tm de l'UEFA. Le partenariat d'Hisense avec Safe-Hub Berlin souligne l'engagement de l'entreprise à investir dans le potentiel et le succès des jeunes, leur permettant de mener une vie heureuse et saine.

Dans le cadre de ce partenariat, Hisense fournit un soutien financier pour le visionnement public et les produits de pointe d'Hisense à Safe-Hub Berlin afin de faciliter l'organisation de 16 séances publiques de visionnement des matchs de l'EURO 2024tm de l'UEFA pour les jeunes à Wedding, Berlin. Ces séances de visionnement offriront non seulement une expérience de soccer passionnante, mais aussi des tournois de soccer et des séances sur place qui favorisent le renforcement de l'esprit d'équipe.

Pour célébrer et promouvoir ce partenariat unique, Hisense a produit une vidéo passionnante pour faire connaître et soutenir Safe-Hub Berlin et les prochaines séances de visionnement. La vidéo promotionnelle met en vedette des membres de la communauté locale et des accompagnateurs de Safe-Hub, donnant un aperçu de ce que les jeunes pourront vivre lors des prochaines séances de visionnement de l'EURO 2024tm de l'UEFA à Safe-Hub Berlin. Visionnez le film : https://youtu.be/Utxwa-nZkrU

Hisense a exprimé sa fierté de s'associer à Safe-Hub Berlin pour offrir aux jeunes de Wedding la chance de découvrir l'EURO 2024tm dans un environnement sécuritaire et solidaire. La marque a souligné que cette initiative correspond parfaitement à sa conviction selon laquelle il est essentiel d'investir dans les collectivités pour favoriser un avenir meilleur pour tous.

« J'aimerais remercier Hisense d'avoir rendu possibles les séances de visionnement communautaires au cours de l'EURO 2024tm. Grâce aux dons d'Hisense, nous avons créé un espace sécuritaire dans le quartier où les jeunes peuvent se réunir pour regarder le tournoi », a déclaré Jasmina, directrice des opérations de Safe-Hub en Allemagne.

Cette année marque la troisième édition consécutive du partenariat d'Hisense avec le Championnat européen de l'UEFA, ainsi que la récente campagne BEYOND GLORY de l'entreprise mettant en vedette les ambassadeurs mondiaux Iker Casillas et Manuel Neuer, soulignant l'objectif d'Hisense de repousser les limites et son engagement à mettre au point une technologie d'électroménager pionnière visant l'amélioration de la vie quotidienne.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

À propos de Safe-Hub

Safe-Hub® est une infrastructure et une plateforme novatrices pour le développement holistique des jeunes et des collectivités. Il s'agit d'un espace sécuritaire sur les plans physique et émotionnel pour les jeunes, leurs familles et leurs collectivités. Chez nous, ils peuvent accéder à des services, à des possibilités et à du soutien de modèles de rôle solides grâce à un programme parascolaire axé sur le sport qui met particulièrement l'accent sur la santé, l'éducation, l'employabilité, le développement économique local et les solutions vertes. L'infrastructure de Safe-Hub fournit un campus aux ONG, au gouvernement et aux fournisseurs de services locaux, faisant de chaque Safe-Hub un lieu de collaboration novateur avec un seul objectif principal : un soutien global aux jeunes, à leur famille et à la collectivité.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Utxwa-nZkrU

SOURCE Hisense

2 juillet 2024 à 19:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :