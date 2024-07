Capcom annonce la sortie de Dead Rising Deluxe Remaster pour le 19 septembre ! Le paradis des zombis revient avec des graphiques entièrement revus !





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) annonce ce jour que la version numérique de Dead Rising Deluxe Remaster sortira le 19 septembre 2024, en amont de la version physique.

Dead Rising Deluxe Remaster est un revival de Dead Rising, un titre qui a séduit les fans du monde entier en raison de son nouveau concept et de son expérience de jeu, développé sur le RE ENGINE propriétaire de Capcom. En portant le jeu sur une nouvelle génération de consoles, Capcom a amélioré le gameplay dans son ensemble, notamment avec des graphismes considérablement optimisés grâce à une modélisation de haute qualité, de meilleurs contrôles et l'ajout de l'audio 3D. En outre, en incluant 14 langues pour le texte et 9 langues pour la voix, Capcom a mis au point un jeu qui va au-delà d'une remasterisation lambda et qui mérite vraiment d'être qualifiée de « Deluxe ».

En plus de sortir régulièrement de nouveaux titres majeurs chaque année, Capcom se concentre sur la réactivation d'opus en sommeil qui n'ont pas eu de nouveau lancement de titre récemment. La société s'efforce d'améliorer encore la valeur de l'entreprise en continuant à tirer parti de sa riche bibliothèque de contenu, par exemple en faisant revivre les titres passés en tant que remasterisations Deluxe afin de créer des titres percutants et de haute qualité.

Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de tous les utilisateurs en tirant parti de ses capacités de développement de jeux de premier plan afin de créer des expériences de gameplay inoubliables.

À propos de la série Dead Rising :

Dead Rising est une série d'action-aventure qui met les joueurs au défi de trouver la vérité derrière les épidémies de zombies tout en luttant contre des hordes de morts-vivants avec une approche innovante et captivante. Depuis la sortie du premier titre en août 2006, les jeux ont séduit les fans du monde entier avec leurs ambiances à la fois sombres et humoristiques et un niveau d'action exaltant. Au 31 mars 2024, les ventes cumulées de la série dépassaient les 16 millions d'unités.

