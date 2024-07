Milken Institute renforce son engagement avec l'Afrique par l'entremise d'un nouveau conseil commercial





Le Milken Institute annonce ce jour le lancement de l'Africa Leaders Business Council. Le conseil nouvellement créé réunit un groupe de leaders d'opinion, d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'experts dans les domaines des affaires, de la technologie, de la finance et de l'investissement, de la durabilité et de l'innovation afin de soutenir le plan de l'institut visant à approfondir son réseau et ses engagements en Afrique. Les dirigeants de ce conseil apporteront leur expertise et fourniront un aperçu de haut niveau de l'écosystème économique en pleine évolution de l'Afrique au vaste réseau du Milken Institute et aux parties prenantes qui souhaitent amplifier leur engagement dans la région.

La création de l'Africa Leaders Business Council souligne les efforts déployés par le Milken Institute pour renforcer son engagement en faveur du continent et complète le plan de l'institut visant à consolider sa présence en Afrique, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. D'éminents dirigeants africains ont participé à diverses réunions du Milken Institute en tant qu'orateurs, notamment le président du Kenya, S.E. William Ruto, le président du Ghana, S.E. Nana Akufo-Addo, et Patrice Motsepe, président et fondateur d'African Rainbow Minerals et cofondateur et président de la Motsepe Foundation, ce qui témoigne de l'intérêt croissant de la région pour interagir avec l'audience mondiale de l'institut.

« Compte tenu de l'intensification rapide du paysage géopolitique et de son énorme potentiel démographique, l'Afrique est prête à jouer un rôle de plus en plus central dans l'économie mondiale », déclare Laura Deal Lacey, vice-présidente exécutive qui dirige le programme international au Milken Institute. « Nous reconnaissons l'excellence de l'innovation et de l'ingéniosité de l'Afrique. Nous sommes convaincus que notre Africa Leaders Business Council jouera un rôle clé pour aider nos parties prenantes à naviguer sur le continent et offrira une nouvelle perspective pour aborder les questions qui façonnent l'agenda mondial en matière de changement climatique, de santé, d'accès aux capitaux et de transition énergétique. »

Le mois dernier, Esther Krofah, vice-présidente exécutive chargée de la santé au Milken Institute, s'est rendue au Nigeria pour fournir des orientations stratégiques sur la manière de prévenir, de détecter et de traiter le cancer à un stade précoce lors d'une table ronde d'une journée organisée par l'Institut national nigérian de recherche et de traitement du cancer (NICRAT). Les engagements du Milken Institute en Afrique comprennent les programmes Global Financial Scholars, qui visent à former la prochaine génération de leaders en matière de politique financière et de gestion des actifs financiers publics ; le programme Milken?Motsepe du prix de l'innovation, qui invite les innovateurs et les entrepreneurs du monde entier à faire avancer les solutions technologiques vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ; et les travaux du Milken Institute visant à promouvoir les systèmes d'alerte précoce pour la préparation aux pandémies au Kenya et l'innovation en matière de santé et la lutte contre le cancer au Nigeria.

Les prochains événements destinés à engager et à mobiliser le conseil comprennent un dialogue avec les investisseurs privés en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, une table ronde sur la politique du Nigeria sur les axes de viabilité de la dette, des engagements au Milken Institute Middle East and Africa Summit en décembre, ainsi que des webinaires organisés et des discussions présentielles et virtuelles.

« Les travaux de Flutterwave visant à permettre aux entreprises mondiales de se développer dans toute l'Afrique, ainsi qu'aux entreprises africaines de prendre leur envol à l'international, s'alignent pleinement sur l'accent mis par le Milken Institute sur l'exploitation de la puissance de la technologie financière et du capital humain et social », déclare Olugbenga « GB » Agboola, fondateur et CEO de Flutterwave et membre de l'Africa Leaders Business Council. « Nous pensons qu'il s'agit de forces clés qui façonneront l'avenir de l'Afrique et, par l'intermédiaire de l'Africa Leaders Business Council du Milken Institute, nous nous réjouissons à la perspective de contribuer à l'expansion des travaux de l'institut sur le continent. »

Les membres inauguraux du conseil sont : Africa Investment Forum ; BES ; CrossBoundary Group ; Dangote Group ; Flutterwave ; Lateral Frontiers VC ; Lions Head Global Partners ; Prosper Africa ; Proxima Legal ; RisCura ; Sabi ; Symbion Power ; Tofino Capital ; Ubuntu Group ; Unified State Group ; Women's World Banking ; et YAATRA Ventures.

Pour plus d'informations sur l'Africa Leaders Business Council du Milken Institute et les travaux de l'institut en Afrique, veuillez consulter www.milkeninstitute.org/africa.

Veuillez adresser toute question des médias concernant l'annonce à Yeen Chong à l'adresse [email protected].

À propos du Milken Institute

Le Milken Institute est un groupe de réflexion à but non lucratif et apolitique axé sur l'accélération de progrès mesurables dans l'optique d'une vie pertinente. En mettant l'accent sur la santé financière, physique, mentale et environnementale, nous rassemblons les meilleures idées et des ressources innovantes pour élaborer des plans pour s'attaquer à certains des problèmes mondiaux les plus pressants à travers le prisme des urgences présentes et futures. Pour plus d'informations, visitez www.milkeninstitute.org.

2 juillet 2024

